Vannak még 10 százalék felett teljesítő befektetések

Pár évvel ezelőtt még alacsony kockázat felvállalása mellett is kiemelkedő hozamot érhettünk el, azonban mára ez a helyzet megváltozott. Ugyan az elmúlt években fokozatosan hozzászokhattunk az alacsony hozamokhoz, sokan még ma is 5-10 százalék körül hozó befektetést szeretnének. Gyűjtésünk alapján ugyan több 10 százalék fölötti 5 éves teljesítményű alapot is találtunk, azonban ennek elérése érdekében azt is be kellett vállalni, hogy a befektetés értéke 13 százalékot is ingadozhatott.

Az emberek egy része még nem szokott hozzá az alacsony hozamokhoz, így továbbra is olyan ajánlatok után kutatnak, amelyek a mostani viszonyok között alacsony kockázat mellett irreálisnak számítanak. A Bankmonitor tapasztalata is az, hogy

az emberek rendszerint a 10 százalék fölötti hozamú befektetéseket keresik, mivel sokak számára innen indulnának az értékelhető ajánlatok. Sokan azonban az elmúlt 5 évből indulnak ki, amikor még egy-egy kötvényalappal, viszonylag alacsony kockázat mellett csíphettek meg 10 százalék fölött hozó befektetést.

Azonban ma már ez a múlté. Olyan időszakot élünk, amikor már a pénzpiaci befektetési alapok egy része veszteséget termel a befektetőnek, és a kötvényalapok révén is csak 2-3 százalékos a várható hozam. Azonban az ennél magasabb hozam elérése érdekében már igen nagy kockázatot kell vállalni. A Bankmonitor készített is egy összeállítást, amin keresztül ez kristálytisztán látszik.

Ne legyenek irreális elvárásaink: a nagy hozam magas kockázattal is jár

A Bankmonitor összegyűjtötte azokat az alapokat, amelyek az elmúlt 5 év alapján a legjobb teljesítményt tudták felmutatni. Mintegy 200 befektetési alapból csak 19 alapot találtak, ami 10 százalék fölött hozott, míg az 5 éves teljesítmény alapján az összes alap átlagos hozama 5,8 százalék volt. Nem meglepő módon jórészt részvényalapokkal találkozunk a listán, míg összesen két abszolút hozamú befektetési alap és egy kötvényalap kapott helyet.

A táblázat alapján is látszik, hogy a régebben megszokottnak mondható hozamért cserébe ma már igen nagy kockázatot kell bevállalnia a befektetőknek. Az egyes alapoknál jól leírja a kockázatot, hogy az elmúlt 5 éves csúcshoz képest mekkora volt a maximális visszaesés, illetve mekkora volt a szórás. Utóbbi röviden azt mutatja meg, hogy az alap átlagos hozamához képest mekkora volt a múltban az ingadozás, tehát az ennyivel tért el pozitív vagy negatív irányban.

Annak ellenére, hogy a 10 százalék fölötti hozamú alapok lett kiragadva, a maximális visszaesés mértékében és a szórásban is igen nagy eltérések vannak az alapok között. Sok mindentől függ, hogy mekkora lehetett a hozampotenciál (például milyen piacra fókuszált az alap), így találunk olyan alapot, ami alacsonyabb hozamot csak relatíve nagyobb kockázat mellett tudott elérni.

Viszont a 10 százalék fölötti hozamért be kellett vállalni, hogy átlagosan 13 százalékot is ingadozzon a befektetésünk értéke, ráadásul öt év leforgása alatt akár 18%-os visszaesést is elszenvedhettünk.

Teljesítménye alapján a Concorde Részvény alap állt az élen, ráadásul ez a maximális visszaesés és szórás alapján is kitűnt a többi részvényalap közül, mivel kisebb kockázattal volt képes ezt az eredményt elérni.

A lista elején a Concorde Rubicon abszolút hozamú alapja is helyet kapott, ami az egyik legalacsonyabb ingadozás és visszaesés mellett volt képes kiemelkedő teljesítményre 5 éves időtávon.

A listára egyedüliként felkerült kötvényalap, az Erste XL mutatta a legalacsonyabb szórást közel 11 százalékos hozam mellett. Azonban a közeljövőben biztos nem lesz képes ekkora hozamot elérni, amit már az egy éves hozamban is nyomon lehet követni, hiszen az csak 0,4%-os volt.

Összességében jól látszik, hogy ma már nem támaszthatunk irreális hozamelvárásokat. A magasabb hozam érdekében bizony magasabb kockázatot is be kell vállalnunk. Ha nem akarunk álmatlan éjszakákat, de nem mondanánk le a nagyobb hozamról, nincs más út, mint a lakossági állampapíroknál a hosszabb lejáratok felé elmozdulni. Itt még 2,5-4,05 százalék közötti hozamot kockázat nélkül érhetünk el.

