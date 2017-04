Cicciolina exférjének giccses táskáival nyomul a Louis Vuitton

Egy extrém együttműködés keretén belül új kollekciót mutatott be a Louis Vuitton. A luxusmárka legújabb darabjait Jeff Koons amerikai művész tervezte, aki olyan nagy festők ismert alkotásait ültette át a táskákra, mint Leonardo da Vinci vagy Vincent van Gogh. Érdekesség, hogy egyetlen élő művész alkotását sem adták még el annyira drágán, mint Koons egyik "lufikutyáját", ráadásul a szobrász Staller Ilona férje is volt.

Nem hétköznapi táskákkal jelentkezett a Louis Vuitton. A luxusmárka felkérte Jeff Koons művészt, hogy tervezze meg a Masters elnevezésű kollekciót.

A francia cég ezzel szeretne tisztelegni a festőművészet előtt, így olyan alkotások kerültek a táskákra, mind Leonardo da Vinci Mona Lisája, Tiziano Cupidója vagy Rubens Tigris és oroszlánvadászat című műve.

#LVxKoons Art, life, humanity and beauty: Jeff Koons on his collaboration with #LouisVuitton. Learn more at louisvuitton.com Louis Vuitton Official (@louisvuitton) által megosztott bejegyzés, 2017. Ápr 11., 06:06 PDT

A táskák ára nem okoz csalódást, típustól függően 1960 és 2240 font között mozognak. Ezt átszámolva egy táskáért 715 és 815 ezer forint közötti összeget kérnek.

A táskákon a festmények mellett a klasszikus L.V. monogram mellett feltűnik az alkotó Jeff Koons nevének rövidítése is.

Koons a Louis Vuitton 1896-os alapítása óta mindössze a negyedik művész, akinek a monogramja megjelenik a táskán, ez óriási megtiszteltetésnek számít.

De ki az a Jeff Koons?

Az amerikai iparművész munkái a világ legnevesebb múzeumiban is megtalálhatóak. A különc figura egyedi stílusban dolgozik, fém szobrai révén vált igazán híressé.

Ráadásul Koons tartja a világrekordot azzal,

hogy élő művészként az ő alkotását adták el a legdrágábban. A Balloon Dog (Orange) a Christie's aukciós ház árverésén 58,4 millió dollárért (17,1 milliárd forintért) kelt el.

Balloon Dog (Orange) A szobor 1994 és 2000 között készült rozsdamentes acélból. A műtárgy 307,3 centiméter magas, 363,2 centiméter hosszú és 114,3 centiméter széles. A tükörpolírozott rozsdamentes acél alkotás súlya egy tonna. A kutyából öt egyedi darab készült, a narancsszínű mellett létezik kék, magenta, vörös és sárga verzió is.

A történetnek magyar szála is van, hiszen Koons 1991-ben feleségül vette Staller Ilonát, akivel három évig voltak házasok. A Cicciolina néven ismert pornószínésznőre múzsaként tekintett, több közös pikáns alkotásuk is született. Hároméves házasságuk alatt egy gyermekük is született, akit Ludwignak hívnak.

Kettejük kapcsolata azért ért véget, mert Koons monogámiára próbálta sarkalni feleségét, aki viszont inkább pornós karrierjét szerette volna építeni.

Louis Vuitton, mint státuszszimbólum

A francia luxusmárka nem csak a táskák révén próbál még nagyobb népszerűségre szert tenni. A Szilikon-völgyben napjainkban nem csak egy menő telefonnal vagy drága sportautóval lehet igazán nagyot villantani, hanem az újra státuszszimbólummá vált cipőkkel.

Erre csapott le a Louis Vuitton, amely piacra dobta a Damier high-top névre hallgató magas szárú sportcipőt. A 745 dolláros lábbeli a The Real Real webáruház kutatása szerint a legkelendőbb cipő San Franciscóban - írja a Bloomberg.

A 218 ezer forintos ár nem is tűnik annyira elszálltnak a márkához képest, főleg ha azt nézzük, hogy a másodlagos piacon simán kifizetnek 1220 dollárt egy Adidas Yeezy Boosts modellért, vagy 1515 dollárt egy ritkább retro Air Jordanért.

Nem kell messzire menni azért, hogy igazi őrületet lássunk egy cipőért, a Kanye West által tervezett 90 ezer forintos Yeezy Boost 350 V2-ért valóságos ostromállapot alakult ki az egyetlen magyar bolt előtt, amikor elkezdték forgalmazni.