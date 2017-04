United Airlines-botrány és dráguló benzin a húsvéti sonka mellé

A héten több fontos gazdasági mutató is napvilágot látott a KSH-nál. A magyar gazdaság mellett az infláció és a benzinár is pörög, de kiderült az is, hogy mire érdemes figyelni a húsvéti sonkáknál. Az Egyesült Államokat a United Airlines-botrány mellett a növekvő diákhitel-buborék is foglalkoztatja, de a világban ennél színesebb dolgok is történtek. Heti gazdasági összefoglaló.