Igaza lesz a lengyel miniszterelnök-helyettesnek! Mateusz Morawiecki azt jósolta, hogy a lengyel autóipar hamarosan utoléri a csehországit. A Gazeta Polska Codzienna lengyel napilap szerint ez nemsokára bekövetkezik.

A nagy lengyel autóipari üzemek mind növelik a termelésüket, ráadásul kilátásban vannak új nagy termelőberuházások is. A katowicei speciális gazdasági övezetben például a Hengst, Brembo és Rockwell Automation autóipari beszállító cégek hajtanak végre termelőüzem beruházásokat együttesen 170 millió zloty, azaz 40 millió euró értékben.

A sok rendelés miatt bevezették a szombati munkanapot

A tervek szerint a Fiat Chrysler Automobiles bielsko-bialai motorgyártó üzemében kezdi meg 250 millió eurós beruházással két új motortípus gyártását. A fejlesztési miniszteri posztot is betöltő miniszterelnök-helyettes egy 2016-os nyilatkozata szerint a Fiat beruházása több száz új munkahelyet is teremt. A motorokat a Fiat lengyelországi Tychy-i üzemében készülő autókba építik majd be. Az üzem a megrendelések nagy számának kielégítésére nemrégiben vezette be a szombati munkanapot. Az Opel gliwicei üzeme megrendelései alapján szintén termelési rekordot érhet el az idén. Az üzemben 2016-ban több mint 200 ezer autó készült, az idén pedig már 320 ezer Astra modellre van megrendelése.