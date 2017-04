Az amerikai pénzügyminiszter szerint az Egyesült Államok nem kíván valutaháborúba keveredni más gazdaságokkal, annak ellenére sem, hogy Donald Trump elnök túl erősnek tartja a dollárt. Robert Mnuchin kijelentette, hogy az egészségügyi ellátórendszerről folytatott kongresszusi viták miatt egyelőre késik az adórendszer nagyszabású átalakításáról szóló tervek végrehajtása.

Robert Mnuchin amerikai pénzügyminiszter a Financial Timesnak adott interjúban kijelentette: jelenleg nem reális az a cél, hogy az adóreform-tervezet augusztus előtt túljusson a Kongresszuson, és Trump asztalára kerüljön aláírásra, mivel egyelőre az egészségügyi rendszer átalakítása van napirenden. Hozzátette azonban, hogy továbbra is számít az adóreform idei végrehajtására.





A londoni gazdasági napilap keddi kommentárja szerint az adórendszer átalakításáról is vita van a Trump-kormány és a törvényhozási frakciók vezetői között, és a fő ütközési pontok egyike az a terv, amely illeték formájában gyakorlatilag megadóztatná az importot. A Financial Timesnak nyilatkozó vezető amerikai kormányilletékesek valószínűtlennek nevezték, hogy ez a vitatott elem benne marad a tervezetben, annak ellenére is, hogy elhagyása tíz év alatt ezermilliárd dolláros rést ütne a republikánusok adóbevételi tervein.

Mnuchin elvetette azokat az aggályokat, hogy a Trump-kormány a dollár ereje miatt valutaháborúba bocsátkozna más országokkal. Trump erről szóló múlt heti megjegyzéseiről a pénzügyminiszter azt mondta: az amerikai elnök "tényszerű kijelentéseket tett" a dollár erejéről, és "nagy különbség van a szavak és a tettek között".

Londoni pénzügyi elemzők szerint Trump nem is nagyon tudna hatékonyan és tartósan fellépni a dollár erősödésével szemben, tekintettel az amerikai monetáris politika szigorítási ciklusára.

A City egyik legnagyobb gazdasági-pénzügyi elemzőháza, a Capital Economics jelenlegi előrejelzése például az, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve 2017-ben és 2018-ban is négy-négy kamatemelést hajt végre, sokkal többet, mint amennyit a piac jelenleg áraz, miközben az euróövezeti jegybank (EKB) és a Bank of Japan a belátható előrejelzési távlatban valószínűleg egyaránt folytatja mennyiségi enyhítési ciklusát.

A legnagyobb gazdasági erőcentrumok e meredeken széttartó monetáris politikájának következményeként a Capital Economics előrejelzése szerint a dollár az idei év végére az 1 dollár/eurós árfolyamparitásra, illetve 120 jen/dollárra drágul a jelenlegi 1,07 dollár/euró, illetve 109 jen/dollár körüli árfolyamokról.