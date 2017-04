Akár 15 százalékkal is drágulhatnak az új építésű lakások

Az utóbbi két és fél évben rég nem látott emelkedésbe kezdtek az ingatlanárak, és az átmeneti megtorpanást követően sem látszik fordulat a piacon. A munkaerő most a szűk keresztmetszet az új építésű lakásoknál, ezért nem elképzelhetetlen, hogy újabb kétszámjegyű árnövekedés jön. De az is lehet, hogy elérkezünk egy olyan szintre, ami mellett már a többség inkább elhalasztja a vásárlást. Sajnos, ezt még nem értük el, így érdemes minél gyorsabban lecsapni a kinézett ingatlanra.

El kell ismerni, hogy jelentősen nőttek az árak az ingatlanpiacon az utóbbi bő két évben. Az egyik vezető ingatlanértékesítéssel foglalkozó cég, a Duna House adatai szerint

két és fél év alatt országosan a tégla lakások ára 30 százalékkal, míg a paneleké 60 százalékkal nőtt. Érdekes fejlemény, hogy a friss kimutatásuk szerint némi korrekció jött a piacon, de látva az erőteljes érdeklődést, folytatódni fog az árak emelkedése.

Országosan hatalmas különbségeket láthatunk. Egy átlagos panellakás négyzetméterára 320-380 ezer forint között mozgott Budapesten, míg az országos átlag 180 ezer forint volt. Még nagyobb az eltérés, ha a tégla építésű lakásokat nézzük meg. Ebben az esetben az országos átlag 230-240 ezer forint körül mozog, ugyanakkor Budapesten 450-600 ezer forintos átlagárakkal találkozhatunk.

Többségében a vásárlók saját célra vesznek ingatlant, azonban továbbra sem elhanyagolható a befektetési célú lakásvásárlás aránya, ami Budapesten a közelmúltban az 50 százalékot is megközelítette. Ráadásul az látszik a statisztikákból, hogy a fizetőképes kereslet továbbra is magas az ingatlanpiacon, ami arra enged következtetni, hogy csak átmenetileg esett vissza a lakások ára, a jövőben további emelkedés várható.

Az új építésű lakások ára megállíthatatlan

Különösen azoknál az ingatlanoknál van még tér az akár nagyobb mértékű, kétszámjegyű emelkedésre, amelyeket újonnan építenek a beruházók. A már elkezdett projekteknél megvan a telek, a beszállítók és a munkaerő is, ezek várhatóan el is készülnek, azonban akiknek nem sikerült időben jó fejlesztésre alkalmas területet találniuk vagy az engedélyeztetés csúszott, azoknak már jóval magasabb lesz az ingatlan építési költsége.

Egy egyszerű példával szemléltetve, ha a nagy keresletre való tekintettel egy pék csak drágábban hajlandó több kenyeret készíteni, akkor sok mindent nem tehetünk, az áremelkedést nem állíthatjuk meg, vagyis végső soron a munkaerő-költségek emelkedését nekünk fogyasztóknak kell megfizetnünk.

Gondoljunk csak bele,

a mostani ingatlan fejlesztéseknél a munkaerő lehet az egyik szűk keresztmetszet.Folyamatosan hallani, hogy egyre nehezebb olyan szakembert találni, aki meg tudná építeni az új társasházakat. Az évekkel ezelőtt külföldre ment szakembereket, vállalkozókat nehéz lesz visszaszerezni, vagy ehhez lényegesen nagyobb munkaerő-költséget kell társítani.

Az ingatlanpiacon járatos elemzők szerint csak ezért rövid időn belül 10-15 százalékos áremelkedés is bekövetkezhet. A legnagyobb kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a már most is igen magas árak mellett hajlandóak lesznek-e az emberek/családok többet áldozni a leendő otthonukért.

Vegyünk egy 50 négyzetméteres új építésű lakást példaként, amit most 600 ezer forintos négyzetméter áron árulnak. Mindez már aktuálisan is azt jelenti, hogy valahogy elő kell teremteni 30 millió forintot a lakás megvásárlásához. Esetlegesen, ha erre még rájönne 3-4,5 millió forint plusz költség, akkor vélhetően sokan elgondolkoznának azon, hogy valóban megvásárolják-e az ingatlant.

Összehasonlításképpen, ma a legolcsóbban egy 10 millió forintos lakáshitelt 20 évre havi 55 ezer forintos törlesztőrészlettel kapunk meg. Ha az ingatlanárak emelkedését hitelből tudnánk csak fedezni, akkor 13 millió forintot már csak 70 ezerért vehetünk fel. A teljes visszafizetés utóbbi esetben 4 millió forinttal lesz több a 20 éves futamidő alatt.

A következő kalkulátor segítségével egyszerűen ellenőrizhető, hogy melyik banknál érhető el a legolcsóbb lakáshitel!

Egyelőre nagyon nehéz lenne megmondani, hogy a fővárosban és azon kívül pontosan hol van az a pont az embereknél, amikor már a vásárlás helyett inkább a kivárást választják. Ez kulcsfontosságú, hiszen

már a piaci pletykák arról szólnak, hogy több ingatlanépítési projekt sem fog megvalósulni. Egyszerűen azért, mert olyan áron lehetne csak megépíteni, amire rászámolva a haszonkulcsot, várhatóan nem lesz fizetőképes vevőkör.

Ennek fényében, aki teheti, érdemes még a kedvező lakáshitelhez jutási kondíciókat kihasználni a lakás megvásárlására rövid távon. Esetleg, ha az árak számunkra kedvezőtlen irányba változtak, akkor például Budapesten belül másik kerületet választani, ahol ugyanolyan paraméterekkel, akár sokkal olcsóbban új lakásba költözhetünk. Egyben biztosak vagyunk, történjen bármi is, hamarosan kifogynak az ingatlanpiac mögötti tartalékok, vagyis a rég nem látott drágulás csak ideig-óráig folytatódhat.