Ez a legkelendőbb hitel, mert feleződött a kamata

Miközben egyre inkább visszatér a hitelfelvételi kedv, az összes hiteltípus iránt nő az emberek érdeklődése is. A kedvező hatások leginkább a személyi hitelek piacát érintik, ahol az elmúlt években drámai mértékben csökkent a kamat, amivel párhuzamosan a lakosság is egyre szívesebben vesz fel ilyen hitelt. Ez nem véletlen, hiszen a hitel szinte bármire felhasználható, legyen szó tartós fogyasztási cikk vásárlásról, vagy akár egy nagyobb beruházásról. De ma már egy autó vásárlása is ésszerű választás az olcsó személyi kölcsönnel.

Feleződött a személyi kölcsönök kamata

Pár éve, a devizahiteles ügy csúcspontján még az emberek zöme rossz szájízzel vélekedett a hitelekről, és érthető módon sokan a hitelfelvételtől is ódzkodtak. Néhány év leforgása alatt azonban nagyot változott a világ és szép lassan visszatért hazánkban is a hitelfelvételi kedv, amiben nem kis hatása van a drámai mértékben csökkenő hitelkamatoknak is.

Ugyan az elmúlt 4 évben minden hiteltípus esetében jóval többet folyósítottak a bankok, a személyi kölcsönök mégis kimagaslanak a többiek közül, mert ezek voltak a legkelendőbbek 2013 óta. Ez korántsem véletlen, hiszen felhasználás szempontjából ez számít a legrugalmasabb hitelfajtának: tulajdonképpen bármire költhető, és fedezetet sem kell a hitel mögé felajánlanunk.

De nyilvánvalóan a hatalmas mértékű kamatcsökkenés is sokak számára vonzóvá tette a személyi kölcsönöket. A jegybank adatai alapján a személyi kölcsönök átlagos kamata az elmúlt néhány évben csaknem a felére csökkent, vagyis 30 százalék közeléből ereszkedett a jelenlegi 15 százalékra. Ugyanakkor a jegybank által közölt átlagos THM-ben az összes bank ajánlata megjelenik (a drágábbak is), ezért célszerű azt is megnézni, hogy a legjobb hitelekre milyen kamat mellett lehetett megkapni.

A Bankmonitor adatbázisából az egyes bankoknál átlagos jövedelemmel elérhető legkedvezőbb ajánlatokat is kigyűjtöttük, amelyek akár 3 százalékponttal is alacsonyabbak voltak az átlagos THM-nél. Így ma már nem lehetetlen 12 százalékos THM mellett személyi hitelhez jutni, de átlagosnál magasabb jövedelemmel 8 százalékos THM-mel bíró hitelt is elérünk.

Jól látszik, hogy ma már olyan kamatok mellett árazzák a személyi kölcsönöket, mint amennyiért 2-3 évvel ezelőtt egy lakáshitelhez juthattunk. Amíg 3 évvel ezelőtt egy 700 ezer forintos 3 éves futamidejű hitelért havi 28 ezer forintot is kellett fizetnünk, addig a mai kamatok mellett 23 ezer forintos havi teherrel is megúszhatjuk. De a hatás még szemléletesebb, ha a teljes visszafizetést vesszük szemügyre: 4 éve a hitel futamideje alatt még több, mint 1 millió forintot kellett visszafizetnünk, míg ma 813 ezer forintot, ami 165 ezer forintos spórolást jelent.

Számtalan módon felhasználható az olcsó hitel

Az alacsony kamatoknak köszönhetően a személyi kölcsönöknél teljesen új dimenziók nyílnak meg előttünk, hiszen olyan célokra is használhatjuk ezt a hitel, amiről ezelőtt nem is álmodtunk volna. Tartós fogyasztási cikkek (például hűtő, tévé, mosógép) vásárlására már régebben is elterjedt volt a személyi kölcsön, de most még akár nagyobb beruházási céljainkat is megvalósíthatjuk általa.

Ma már egy áruhitel helyett is jó alternatíva lehet a személyi kölcsön, mert jóval olcsóbban lehetünk képesek a háztartási berendezéseket vagy elektronikát modernizálni. Még egy 0 százalékos THM-mel rendelkező áruhitelnél is érdemes megfontolni a személyi kölcsönt, mert nagyobb szabadságot élvezhetünk a termék megválasztásában, adott esetben az olcsóbb terméket választhatjuk.

Jó példa lehet az autóvásárlás is, hiszen kevesen vannak olyan szerencsés helyzetben, hogy néhány millió forintot saját megtakarításból teremtsenek elő. Ma már ilyen esetben is érdemes megfontolni a személyi kölcsönt, mert

magasabb jövedelem mellett akár nagyon jó ajánlatokat is kifoghatunk, amelyek a pénzügyi lízinggel is felveszik a versenyt (persze adott esetben gyári finanszírozótól kifoghatunk kedvezőbb feltételű konstrukciót is).

Emellett a tavasz beköszöntével egyre többen vágnak bele a különböző lakáscéljaik megvalósításába, mint például a lakás felújítása, bővítése lakástakarékkal. Az egyik kereskedelmi bank frissen közölt kutatásából kiderült, hogy a legtöbben már most is lakáscéljaik megvalósítására használják a személyi kölcsönt. Ez is jó irány lehet a felhasználásban, hiszen mindig akad a lakáson olyan fejleszteni, felújítani való, amit nem feltétlenül jelzáloghitellel szeretnénk megoldani, hiszen ott fedezetet is szükséges felajánlani.

Ugyanakkor a személyi kölcsön még az olyan extrém felhasználási céljainkat is elérhetővé teheti, mint például egy nyaralás lebonyolítása.