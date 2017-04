Az android luxusprosti és a gluténmentes étel lehet a jövő nagy üzlete

A húsvéti hosszú hétvége után a gazdasági események is nehezen pörögtek fel, de a rövid hét is tartogatott érdekességeket. Utánajártunk, hogy 2000-től mely termékek, szolgáltatások drágultak leginkább Magyarországon, de kiderült az is, hogy mennyi a magyarok átlagos fizetése, és persze megint változott az üzemanyagok ára is. Heti gazdasági összefoglaló.