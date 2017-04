Legyűri a néhai gyarmat Nagy-Britanniát

Nagy-Britannia ki fog esni az öt legnagyobb GDP-termelő ország közül, derült ki az IMF legfrissebb világgazdasági elemzéséből – írja a Bloomberg.

India egy bakugrással 2022-re leelőzheti Németországot, és a negyedik legnagyobb gazdasággá nőhet a világon, letaszítva ezzel az Egyesült Királyságot a hatodik helyre. A brit gazdaság méretének alakulása attól függ majd, hogy a brexit után miként határozza meg kereskedelmi kapcsolatait a világgal.

A valutaalap kiemeli India gyors emelkedését is, a maga 9,9 százalékos éves bővülésével. Kontraszt gyanánt az IMF rámutatott: az Egyesült Királyság az idén csak kettő, jövőre pedig 1,8 százalékkal bővül a várakozások szerint. Ennél még hazánk is jóval gyorsabb növekedést produkál.

A növekedést részben az akadályozza a szervezet szerint, hogy az Egyesült Királyság kiválása az Európai Unióból negatívan hat majd a gazdaságra. Bár az előrejelzés azt sugallja, a britek alaposan ráfáztak a még el sem kezdődött brexittel, érdemes áttekinteni a Valutaalap korábbi jelentéseit is. Ezekben ugyanis már azt megelőzően szó esett India előretöréséről, amikor a brexitről még nem is hallottunk.

Az előrejelzések ugyanis már 2012-ben arról szóltak, hogy 2020-2025-re India a negyedik, sőt akár a harmadik legnagyobb gazdasággá válhat.

A dilemma nem is az volt, hogy az Egyesült Királyságot lenyomja-e a néhai gyarmat, hanem hogy mit kezd az USA a vágtató Indiával, Kínával – és akkor még Brazília is a képben volt. A kérdés valójában sosem volt igazi kérdés: India le fogja nyomni az Egyesült Királyság gazdaságát – az más lapra tartozik, hogy ezzel párhuzamosan a britek is beletaposnak a fékbe, amikor elhagyják az uniót.