Újra támadnak a szomáliai kalózok

Aggasztó, hogy ötéves szünet után visszatértek a kalózok Szomália vizeire – állítják amerikai védelmi tisztviselők, arra késztetve a tengeri fuvarozókat, hadsereget és másokat, hogy ismét foglalkozzanak a kalózkérdéssel.

Az elmúlt két hónapban hat kalóztámadás volt a térségben – mondta Tom Waldhauser tábornok, az amerikai hadsereg Afrika kommandójának vezetője. Ezek az első incidensek 2012 óta. A kalózok élelmiszert, olajat és más termékeket rabolnak kisméretű hajókról - írja a Wall Street Journal.

A tábornok elkísérte az új védelmi minisztert, Jim Mattist közel-keleti és észak-afrikai körútján. Mattis megállt Dzsibutiban is vasárnap, ahol nemcsak az elnökkel, Izmail Omar Güllehhel találkozott, hanem egyeztetett itt állomásozó francia csapatokkal, és tájékoztatást kapott az amerikai Camp Lemonnier műveleteiről.

Ez az amerikai haditengerészet bázisa, és több mint 4000 fővel látja el feladatait a térségben.



A bázison szolgálók számos tevékenységet támogatnak, beleértve a kiképzést, a tanácsadást Szomáliában és a közeli Jemenben, de emellett számos logisztikai és taktikai repülőgéppel is részt vesznek a térség katonai mozgásainak ellenőrzésében.

Waldhauser tábornok szerint a kalózok tömegeinek újabb megjelenése a szomáliai éhínséggel és az egyre komolyabb szárazsággal magyarázható.



Annak idején azért tűntek el a kalózok a térségben, mert a polgári hajókra fegyvereseket telepítettek, és emellett a nemzetközi haditengerészeti egységek is biztosították a tengerhajózási útvonalakat. Az is a rendezés irányába hatott, hogy a szomáliai kormány egyre keményebben lépett fel az országban rivalizáló hadurakkal szemben.

A tábornok most arra figyelmeztetett, hogy a kalózok elleni védekezésben biztonsági magáncégeket is be kell vonni, és nem szabad, hogy a hajózási társaságok e téren lazítsanak korábbi politikájukon. Azt egyelőre nem lehet állítani, hogy a kalóztámadások ismét rendszeressé váltak volna, de folyamatosan figyelni kell a térséget.

Egészen 2012-ig évente több száz incidens történt. A szomáliai kalózok kicsi, gyors motorcsónakokkal, egyszerű taktikát alkalmazva üldözőbe vették a nagy hajókat az Indiai-óceánon. Majd amikor sikerült megállítani a tengeri szállítókat, akkor elfoglalták a hajókat, váltságdíjat követelve a rakományért és a tankerért.

2009-ben történt az egyik legjelentősebb támadás, amikor a Maersk Alabama kapitányát tartották fogva, és Barack Obama elnök egy speciális kommandót küldött a helyszínre, amelynek tagjai végeztek a kalózokkal, és kiszabadították a kapitányt. Az esetről film is készült Tom Hanks főszereplésével.

A nemzetközi közösség, a különböző nemzetek hadseregei és a hajózási ipar mind együtt dolgoztak annak idején, hogy biztonságossá tegyék az óceánnak ezt a részét, és megállítsák a kalózokat. Jelenleg nemzetközi egyeztetés folyik az Európai Unió részvételével, hogy felül kell-e vizsgálni a tengeri felügyeletre és tiltó műveletekre vonatkozó szabályozást. Japán és Németország például a térség ellenőrzése érdekében hajlandó légi megfigyelést működtetni, és ha kell, korlátoznák a szállítást az óceánnak ebben a részében.

Szomália ettől függetlenül is új megítélés alá került Donald Trump elnöksége alatt. Az elmúlt hetekben az elnök engedélyezte az amerikai speciális erőknek, hogy dobjanak át különleges alakulatokat Szomália úgynevezett ellenséges területeire. Ez lehetővé tenné, hogy az amerikai hadsereg közvetlenül mérjen csapást olyan, Szomáliában működő dzsihádista csoportokra, mint az al-Kaidához köthető al-Shabaab.

A szomáliai probléma kezelése meglehetősen összetett. Az Egyesült Államok ugyanis itt csak tanácsadói feladatot lát el, hogy segítsen a helyieknek valahogy kiebrudalni az al-Shabaab milíciáit a kelet-afrikai országból. Missziós keretek között száznál is több amerikai tevékenykedik jelenleg Szomáliában az AMISOM (Afrikan Union Mission in Somalia) keretein belül. Uganda azonban nem nézi jó szemmel az amerikaiak ténykedését, noha emberei ugyancsak ott vannak az AMISOM-ban. Ha Uganda kiszáll, akkor ez arra kényszerítheti az USA-t, hogy felgyorsítsa a szomáliaiak kiképzését, beleértve a szomáliai nemzeti hadsereget is.