Gumibottal és gázsprayvel jár majd az élelmiszerrendőr

Szolgálati jelvény és igazolvány, gumibot és gázspray – ezekkel szerelkezhetnek fel az élelmiszer-ellenőrök a jövőben, ha elfogadja a parlament a most benyújtott törvénymódosítást. Szigorodik az élelmiszeres vállalkozások nyilvántartása is, és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) jogosítványokat kap összehasonlító termékvizsgálatokra is.