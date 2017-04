Így küzdenek majd a jégesők ellen

Mintegy ezer, talajon elhelyezett generátorból áll majd az a rendszer, amely az egész ország területét képes lesz megvédeni a nagy jégesőktől. Főleg a nehezen megközelíthető területeken lesz 200 automata gép, amely központi indításra kezdi el párologtatni az ezüst-jodidot a levegőbe a jégeső közeledtekor, a többi generátort viszont önkénteseknek kell be-, illetve kikapcsolniuk a megfelelő időben. Öt-hat hónapon át kell készenlétben állni, de havonta akár a minimálbér felét is kaphatja érte egy-egy önkéntes.

Jövő májusra már működhet az az országos „láthatatlan esernyő”, amely elsősorban a mezőgazdaságot, de a házakat, autókat is képes lesz megvédeni a nagyobb jégverésektől. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nemrég nyújtotta be pályázatát a jégeső-elhárító országos rendszer kiépítésére a vidékfejlesztési programban.

Az országos hálózat 984 olyan, talajon elhelyezett generátorból állna, amelyek a megfelelő időben (az érkező front előtt legalább két órával) ezüst-jodidot párologtatnak a levegőbe. Ez a reagens anyag a felső légtérbe jutva

megakadályozza, hogy nagy méretű jégkristályok alakuljanak ki,

a több, de kisebb jégszemcse pedig vagy nem okoz már jelentős kárt földközelben, vagy oda érve el is olvad, esővé alakul.

Rakétás elhárítás

Az ezüst-jodidot repülővel és rakétával is fel lehet juttatni a légkörbe, de a generátoros megoldás a legköltséghatékonyabb a külföldi tapasztalatok szerint is. A rakétás módszert például Franciaország egyes borvidékein alkalmazzák, de ez csak prémiumtermékek előállítása esetén térül meg. Az 1960-as évektől Magyarországon is próbálkoztak rakétás módszerrel, de sehol sem lett tartós megoldás. Egyébként jellemzően a borvidékek kezdtek először foglalkozni a jégeső elhárításával, mert az a szőlőben tudja a legnagyobb károkat okozni.