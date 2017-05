150 éves fennállását ünnepelve postatörténeti bélyegeket bocsát ki a Magyar Posta. Az alkalmilag kibocsátott, úgynevezett bélyegkisív hat bélyegből áll, de a posta forgalmi bélyegeinek megújítása is postatörténeti sorozat kibocsátásával vette kezdetét a mai nappal.

1867. május 1-jén, az osztrák-magyar kiegyezés után jött létre az önálló Magyar Királyi Posta, vagyis idén 150 éve. Ennek emlékére jubileumi évet hirdetett a vállalat, amit különleges, új bélyegek kibocsátásával, múzeumi kiállításokkal, kulturális rendezvényekkel ünnepelnek majd országszerte.

Az egyik

különlegesség egy hat bélyegből álló bélyegív kibocsátása, amelyek a postai járművek „evolúcióját” mutatja be,

és 60 ezer példányban készül majd. A másik újdonság a forgalmi bélyegek megújításának kezdete egy postatörténeti sorozattal, amely 5, 10, 30, 100, 200 és 300 forintos darabokból áll, és jellegzetes postai, postás tárgyak és eszközök láthatóak majd rajta.

Az első napi bélyegzőt ünnepélyes keretek között nyomta rá tegnap az újdonságokra Illés Zoltán, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója és Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkár. Mindkét bélyegújdonság mától kapható.

Hagyomány és modernizáció

Illés Zoltán felidézte, hogy a világon először a boríték nélküli, olcsó levelezőlapot – a képeslap elődjét – is az osztrák–magyar postaszolgálat hozta forgalomba 1869-ben, mert a német ötlet bevezetetését a Magyar Királyi Posta első főigazgatója, Gervay Mihály erőteljesen támogatta.

Az magyar posta mindig élenjárt az újításokban, olykor meg is előzte korát, ez a feladat a jövőben is – mondta az államtitkár köszöntőjében. Mint kifejtette,

a posta a magyar állam egyik legmeghatározóbb vállalata, a postai hálózat pedig felbecsülhetetlen értékű, amit azonban a modernizálással, a digitalizációval meg kell sokszorozni a jövőben.

A jubileumi év nyitányán elhelyeztek egy emlékkapszulát is a Benczúr ház udvarának kövezetében. Az épületben működik a Postamúzeum, amely mostantól új időszaki kiállítással várja a magyar posta 150 éves történelmére kíváncsi érdeklődőket.

De nemcsak a budapestiekre gondoltak, ugyanis berendeztek a múzeum munkatársai egy 18 tonnás postás kamiont is az évforduló alkalmából, amely majd az országot járja. És természetesen a múzeum több országos kiállítóhelyein is lesznek a jubileumhoz kapcsolódó látványosságok, ahogy a 13 millió darabos gyűjteménnyel rendelkező Bélyegmúzeumban is készültek az ünneplésre.

Így ingyenesen látogathatók a múzeumok A múzeumokat év végéig ingyenesen látogathatják a Magyar Posta Zrt. munkatársai, a Posta Hűségkártya és az Én Postám kártya birtokosai. További információ itt és itt található.

A Benczúr ház kertje újra megnyitja kapuit a posta ünnepére: június 24-étől, a Múzeumok Éjszakájától egész szezonban koncerteket adnak majd neves művészek.

Június 24.: koncert a Postás Zenekar tiszteletére

koncert a Postás Zenekar tiszteletére június 28.: Operaest Miklósa Erikáva

Operaest Miklósa Erikáva június 5.: Operettgála az Operettszínház művészeivel

Operettgála az Operettszínház művészeivel július 20.: A swing aranykora Szulák Andreával és Bársony Bálint zenekarával

A swing aranykora Szulák Andreával és Bársony Bálint zenekarával augusztus 3.: Népzenei est a Muzsikás Együttessel

Népzenei est a Muzsikás Együttessel augusztus 24.: A beat-korszak felidézése Tolcsvai Lászlóval

A beat-korszak felidézése Tolcsvai Lászlóval szeptember 7.: Kortárs zenei és táncest a Forte Társulattal

Ünnepi országos kerékpártúra

A posta két sportegyesülete is készült az ünnepi megemlékezésre. Mi más alapján választhattak volna sportágat, mint a postások hőskortól elmaradhatatlan közlekedési eszköze, a kerékpár alapján. Mintegy 1800 kilométeres biciklitúra rajtolt el tegnap a Benczúr utcából, amely során a kézbesítők váltják majd egymást, mígnem 18 megyén keresztül, a határ mentén meg nem érkeznek a kiindulási pontra az októberi postai világnapon.

A túra során mintegy 6000 kézbesítő teker majd a 40 szakaszon hétvégenként, de bárki csatlakozhat a túrázókhoz. A váltóbotot egy postatörténeti ereklye, egy csőpostafutár jelképezi majd, amelyben különböző üzenetet visznek a résztvevők, hogy a nap végén kinyithassák és elolvashassák. (További információk itt találhatóak.)