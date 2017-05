Nagyot koppanhat, ha mindent a lakásra tesz fel

A lakáspiacon az elmúlt időszakban nem volt ritka a kétszámjegyű árnövekedés, ami rengeteg befektető érdeklődését keltette fel. Ugyan az ingatlannak kétségtelenül meg van a helye a befektetések között, azonban mára odáig jutottunk, hogy sokak számára a lakás jelenti az elsődleges befektetést, míg néhány éve csak egy alternatíva volt. A számos előny mellett azonban ingatlanbefektetésnek is jelentős kockázatai vannak, amit az ingatlanláz közepette sem szabad elfelejteni. Éppen ezért érdemes körülnézni az alternatívák között, és nem mindent egy lapra feltenni.

Mindenki ingatlanba fektetne

A lakásárak az elmúlt években hihetetlen emelkedésen vannak túl, nem csoda, hogy sokan elsősorban befektetési szempontból kezdtek az ingatlanok iránt érdeklődni, azt lehet mondani, hogy

az elmúlt időszakban 10-ből 4-5 lakásvásárlás is befektetési célzattal történt. Ez nem is csoda, ha figyelembe vesszük, hogy például a fővárosban két év leforgása alatt a lakás értékének növekedésével kétszámjegyű hozamot lehetett elérni (kiadással adózás után 4-5 százalékot).

Ennek ellenére korántsem kiegyenlített az árak alakulása országszerte. Míg a fővárosban az új építésű és használt lakáspiac egyaránt hatalmas emelkedésen van túl, addig néhány vidéki régióban még inkább csak az elmúlt időszakban indultak el az árak, de sok helyen inkább stagnálás volt megfigyelhető.

A főváros egyes felkapott részein már szinte alig találni ingatlant 400-500 ezer forintos négyzetméter ár alatt, de azért az egyes kerületek között is hatalmas különbségek vannak. Bár egyes szakértők már arra is felhívják, hogy a népszerű kerületekben már enyhe túlárazottságról beszélhetünk, amit számos tényező együttes hatásának köszönhető (például a fokozott érdeklődés, a munkaerőhiány, az állami támogatások és például a csok). Ugyanakkor összességében még a fővárosban sem tűnnek a valóságtól elrugaszkodottnak a lakásárak.

Tiszta sor, hogy ilyen árak mellett sokan elhalasztani kénytelenek a vásárlást, várva egy olyan időszakra, mikor már olyan tartományban vannak az árak, hogy megengedhetik az ingatlanvásárlást. Ugyanakkor a várakozások szerint ez még nem a következő időszakban lesz.

Bár a használt ingatlanok piacán már most is megfigyelhető némi megtorpanás, de a továbbra is élénk érdeklődés és az új építésű ingatlanok piacának felfutása miatt összességében mégis magasabb szintre kerülhetnek a lakásárak (akár 10-15 százalékkal is).

Így aki megengedheti magának, annak még várhatóan a közeljövőben is jó befektetés lesz a lakásvásárlás. Azonban a tapasztalatok alapján, a befektetők jelenleg már túlságosan is előnyben részesítik az ingatlanokat. Míg régebben inkább egyfajta alternatív befektetési lehetőségként tekintettek az ingatlanra, addig ma az ingatlanláz fokozódásával egyre inkább azt tapasztalható, hogy sokak szemében az ingatlan válik az elsődleges befektetéssé. Ez teljesen logikus, hiszen vonzó lehetőséget jelent az áremelkedés, vagy a hosszú távú kiadás által ígért hozam.

Persze az ingatlannak megvan a maga kiemelt szerepe a befektetési portfólióban, azonban törekedni kell arra, hogy ne ingatlanban legyen minden vagyonunk. Az ingatlanbefektetésnek is megvan a maga kockázata, (ami egyáltalán nem alacsony), így az ingatlanár robbanás ellenére sem szabad egyedüli befektetésként gondolni rá.

Ha szétnézne az aktuális befektetési lehetőségek között, akkor a következő kalkulátor a segítségére lesz!

Mi a lakásvásárlás alternatívája?

Jelenleg sokan akár hosszabb ideig is hajlandóak lennének parlagon hevertetni a pénzüket, hogy később valamilyen ingatlanba fektessék. Ez nem feltétlenül jó megközelítés, esetleg a kisebb értékű ingatlanbefektetések között éri meg szétnézni, amivel a drágulás még kiaknázható (például vidéki ingatlan, garázs).

Érdemes a kockázatokat megosztani, ezért

a pénzünk egy részét ajánlatos kockázatmentes befektetésben tartani. Jelenleg a legvonzóbb hozammal az állampapírok érhetők el, például az újonnan bevezetett kétéves állampapír, ami 2,5 százalékos hozammal vásárolható meg. Ez az átlagos betéti kamatokhoz képest bő ötszörös hozam, miközben ha a Magyar Államkincstárnál vezetjük a számlánkat, akkor teljesen ingyenesen fektethetünk be.

Az ingatlanárak emelkedésével párhuzamosan rengetegen szálltak be a különböző ingatlanalapokba is, amelyek gyakorlatilag közvetett ingatlanbefektetésnek számítanak. Ezáltal már kisebb összegekkel is lehetséges a befektetés, hiszen maga az alap fekteti a pénzt olyan ingatlanba, amely által a befektetők hozamra tehetnek szert (például kereskedelmi-, logiszitkai-, iroda-, lakóingatlanok). Azonban a likviditás fenntartása miatt sokszor előfordul, hogy a befektetések egy jelentős részét nem ingatlanban, hanem alacsony kockázatú eszközökben, bankbetétében és államkötvényben tartják az alapok. Ez egy szükséges rossz, ami ahhoz kell, hogy az alap képes legyen a befektetőket kifizetni, ha valamiért ki szeretnék venni a pénzüket, hiszen az ingatlan köztudottan nem a legkönnyebben pénzzé tehető befektetést. De emiatt az ingatlanalap hozama jellemzően jóval alacsonyabb, mint amennyit egy fizikai ingatlannal érhetnénk el.

Az biztosan elmondható, hogy semmilyen ingatlanbefektetésre nem lehet rövid távú befektetésként gondolni. Fontos a hosszú távú gondolkodás, ugyanis hiába megy most jól az ingatlanpiac szekere, előfordulhat, hogy viszonylag gyorsan változnak a gazdasági viszonyok, amire különösen érzékenyen reagál a lakáspiac. Tehát az egyáltalán nem igaz, hogy ha ingatlanba fektetünk, azzal minden kockázatot kiküszöbölhetünk.

Ha mindenképpen hasonló kockázatú befektetésre hajtunk még az abszolút hozamú alapok is szóba jöhetnek számunkra. Ezzel már teljesen elvonatkoztatunk az ingatlanpiactól, ellenben az alap mindig arra törekszik, hogy a kockázatmentes hozamot meghaladó hozamot érjen el, akár egy válsággal sújtott időszakban is. Ráadásul minden lehetősége meg is van erre, hiszen az alapokat kezelő szakemberek kezét itt nem köti semmi egy adott befektetéshez, például az ingatlanokhoz vagy a részvényekhez. Így mindig ott igyekeznek befektetni, ahol a legjobb lehetőségeket tudják kiaknázni.