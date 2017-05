MNB: Több pénz maradt a családoknál

Kevesebb hitelt vettek fel, de több betétet helyeztek el a bankban a háztartások és a vállalatok is – derült ki a Magyar Nemzeti Bank friss jelentéséből.

Több lett a háztartások és a vállalatok vagyona márciusban. Az MNB adatai szerint előbbiek hiteltartozása 5768,6 milliárd forintot volt, nettó vagyonuk pedig egy hónap alatt 32,5 milliárddal emelkedett. A hónap végére 18,6 milliárddal többet raktak a bankba, mint amennyi hitelt felvettek.

A vállalatok betétállománya is nőtt, összesen 65,4 milliárd forinttal. A háztartásokhoz hasonlóan a cégek is kevesebb hitelt vettek fel, március végéig összesen 75 milliárd forintot, vagyis 5,2 milliárddal többet raktak be a bankba, mint amennyi hitelük keletkezett.

Az MNB kitért arra is, a kormány 108,8 milliárd forint betétkivonással szemben 76,6 milliárddal csökkentette az adósságait.