Nőtt az önkéntes nyugdíjpénztárak és az egészségpénztárak vagyona az elmúlt negyedévben, de aggasztóan visszaestek a munkáltatói befizetések az adóterhek növekedése miatt - mondta Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke.

Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) elnöke

A növekedés a tagoknak köszönhető

Kravalik hozzátette, hogy elsősorban a pénztártagok befizetés-növekedésének köszönhető, hogy a nyugdíjpénztárak vagyona az első negyedévben 8,5 százalékkal, 1187 milliárd forintra, az egészség- és önsegélyező pénztárak vagyona 6,4 százalékkal, 47 milliárd forintra nőtt.

A munkáltatói támogatások elmaradása komoly problémát okozhat az öregedő társadalomban a fiatalok alacsony megtakarítási hajlandóságát is figyelembe véve.

Az egészség- és önsegélyező pénztáraknál a tagok által fizetett egyéni tagdíj jelentősen, 50,57 százalékkal, 3,482 milliárd forintra nőtt az első három hónapban a tavalyihoz képest, a nyugdíjpénztáraknál ez a növekedés 11,4 százalékos volt, 16,3 milliárd forintra.

Magasabbak az adókulcsok is

A szövetség elnöke felidézte, hogy idén változtak a pénztárak adóterhei, az önkéntes nyugdíjpénztárak és egészségpénztáraké a SZÉP-kártyával szemben 9,44 százalékponttal magasabbak, 43,66 százalékos adókulccsal adóznak, míg tavaly 34,22 százalékkal adózott mindegyik. Kravalik Gábor szerint az egészségpénztáraknál egyre inkább eltolódik a hangsúly a tagi befizetések irányába.

Az elnök szerint jövőre javulni fog a helyzet, a járulékkedvezmény miatt a pénztárak adóterhe várhatóan 41,3 százalékra csökken, így mérséklődik a SZÉP-kártyával szembeni hátrányuk.

A férfiak 20 százalékkal többet takarítanak meg

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetség adatai szerint a férfiak átlagosan 20 százalékkal nagyobb megtakarítással bírnak, az átlagos vagyon szektoriálisan 1,1 millió forint, bár a két nem hasonló aránnyal vesz részt a rendszerben. Az elnök szerint a befizetések növekedése mutatja a bizalmat a kasszákban, ugyanakkor a tagok folyamatosan feszegetik az anyagi teljesítőképességük határait, munkáltatói segítség nélkül lépéshátrányban vannak.

A 47 éveseknek átlag egymillió forintos megtakarítása van

A szövetség adatai szerint az egy főre eső átlagos vagyon 24 éves korban lépi át a 100 ezer forintos határt, a 33 évesek átlagos megtakarítása 500 ezer forint feletti, 40 év felett már 800 ezer az egyéni számla átlagos egyenlege, míg a 47 éves korcsoportnál átlépi a milliós határt is az átlagos megtakarítás. Kravalik Gábor szerint a ma is aktív megtakarítókat is visszaveti a munkáltatói segítség elmaradása, minden korosztály számára kulcsfontosságú a munkáltatók aktív szerepvállalása.

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetség az önkéntes nyugdíjpénztárakat taglétszámban és vagyonban is 90 százalék körüli arányban képviseli, az egészségpénztárakat mintegy 80százalékban, a szövetség idén további bővülést vár - mondta Kravalik Gábor.