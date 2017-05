Lassan, de tovább emelkednek a lakásárak

Tavaly év végére lassult a lakásárak növekedése, de így is országosan 15,4 százalékkal drágábban lehetett lakást vásárolni, mint 2015-ben. A Magyar Nemzeti Bank szerint az áremelkedés nem áll meg.

Még mindig Budapest vezeti a listát abban az összehasonlításban, hol emelkedtek legnagyobb arányban a lakásárak. Tavaly 22,5 százalékkal drágábban lehetett lakáshoz jutni, mint a korábbi években.

Fábián Gergely, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója hangsúlyozta, a piacot továbbra is az árak növekedése és a forgalom bővülése határozza meg. Az igazgató szerint az áremelkedés többek között a kedvező jövedelmi helyzet és az alacsony kamatkörnyezet miatt ugrott meg.

A vidéki városokban tavaly 13,8, a községekben 9 százalékkal emelkedtek az árak.

Többen vettek fel hitelt is, az új otthonok több mint felét ebből fizették ki. Fábián Gergely kiemelte azt is, a lakásárak növekedése tavaly meghaladta az építési költségekét. Mivel 2018-ban várhatóan több új építésű lakás között is válogathatnak majd a vásárlók, ezért az MNB szerint csökkenhet az árnyomás a budapesti lakáspiacon.

A főváros mellett csak a Balatonon ugrottak meg jelentősen az árak.