Már a templomi perselypénzt is kártyával fizetik a svédek

Elsőként vezették be a bankjegyet a svédek 350 éve, és most övéké lehet elsőként a készpénz nélküli társadalom is. Ma már egyre több parókiának is kártyával vagy telefonra letöltött alkalmazások segítségével fizetik a svéd hívők a perselypénzt, sőt, a hajléktalanok „Fedél nélkül" jellegű újságját is telefonra letölthető appokkal segítik. Björn Ulvaeus, az ABBA alapítója szerint a készpénzmentes élet gördülékeny, neki már csak a bevásárlókocsiba bedobandó érme hiányzik.