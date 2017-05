Szépen drágulnak a fémek, de mikor érdemes igazán aranyat venni?

A globális gazdasági bővülés jót tesz a fémek piacának: az erősödő ipari felhasználás fokozódó keresletet jelent, ami növeli az árakat. A nemesfémek árának alakulása attól függ, mennyire ijednek meg a geopolitikai fejleményektől a befektetők.

Beindul a globális gazdaság – kellenek a fémek, a kereslettel nő az ár

2016-ban az árupiaci fémek ára közel 7 százalékot esett. A Világbank legutóbbi előrejelzése az idei évre már 16 százalékos emelkedést vetít előre, miután

a kereslet a globális gazdaság erősödésének köszönhetően emelkedni fog a nyersanyagok iránt. A legjobban azok a fémfajták drágulhatnak, amelyeknél a kereslet bővülésével egyidejűleg a kínálat szűkülése is jelentkezik: a cink akár 30 százalékkal, az ólom pedig közel 20 százalékkal drágulhat idén, miután több jelentős bánya kimerült vagy más ok miatt bezárták őket világszerte. Hasonló mértékben drágulhat a réz is, miután a világ legjelentősebb bányái közül többen is fennakadások támadtak: van, ahol sztrájkok, máshol exportkorlátozás vagy éppen a rossz időjárás okoznak zavart.

Vannak persze az árak csökkenése irányába mutató kockázatok is: ilyen például a kínai gazdaság esetleges elvárttól elmaradó teljesítménye. Csökkentheti az árakat az is, ha bővül a kínálat: a vártnál nagyobb lesz a kitermelés, vagy újra termelni kezdenek olyan bányákban, amelyekben korábban felfüggesztették a munkát.

A fémek ára mindenesetre csak az első negyedévben 10 százalékot emelkedett, ami azt jelenti, hogy immár négy egymást követő negyedéve emelkednek az árfolyamok. Az év eddigi legnagyobb nyertese a vasérc, elsősorban az acél iránti növekvő keresletnek és az alacsony kínai készletszintnek köszönhetően.

Geopolitikai kockázatok és jegybanki akciók rángatják a nemesfémek árát

A nemesfémek árának illetve keresletének alakulásában is van jelentősége annak, milyen állapotban van a világgazdaság: egyrészt a platinának, aranynak, ezüstnek ipari szempontból is van jelentősége, másrészt az ékszerek kereslete is akkor erősebb, ha javul az általános gazdasági helyzet. A nemesfémek azonban befektetési termékként még jelentősebbek, így áruk a többi fémtől eltérően alakul. Így bár az első negyedév végére csak minimálisan változott az átlagos árfolyam, jelentős kilengéseket láthattunk a befektető hangulat erőteljes ingadozásával összefüggésben. Decemberben például a Fed kamatemelése idején mélyponton járt az ár, azonban ahogy a geopolitikai feszültségek emelkedtek, a menedékként használt nemesfémek ára is emelkedni kezdett - az újabb márciusi amerikai kamatemelés ellenére meg is ragadtak a magasabb szinten.

Az arany árát dollárban mérik, ha pedig az amerikai deviza erősödik, az ebben jegyzett árupiaci termékek - mint például az arany vagy épp a kőolaj - jellemzően olcsóbbá válnak: a más devizát használó befektetőknek ugyanis önmagában a devizahatás miatt többe kerülnek így a termékek, a dollár drágulása "kompenzálódik" az árupiaci termékek árfolyamában. A gyenge dollár, a globális gazdasággal kapcsolatos aggodalmak viszont felfelé tolják az árakat.

Ilyen aggodalomból jutott bőven az első negyedben: főként Szíria és Észak-Korea okozott nyugtalanságot, de az orosz-amerikai viszony romlása és a több erős gazdaságban tartott választások kimenetelével kapcsolatos bizonytalanságok is a nemesfémek felé terelték a befektetőket.

Az inflációs kilátásokkal kapcsolatos kérdések és a dollárárfolyam is segítette az arany drágulását.

A platina és az arany ára is a növekvő befektetői érdeklődés következtében emelkedett (4 illetve 2 százalékot) az év eddig eltelt részében - az aranyhoz hasonlóan a fizikai kereslet ezen nemesfémek esetében is gyenge, tehát nem az ipari felhasználók és ékszerkészítők rohamozzák a piacokat.

Összességében mégis ez a faktor lehet az, ami elválaszthatja a nemesfémek útját idén: a mostani várakozások szerint az arany ára valamelyest csökkenhet az év végére, ahogy folytatódik az amerikai kamatemelés (a mostani várakozások szerint júniusban és kora ősszel jöhet újabb kör), míg a platina és az ezüst ára a növekvő ipari keresletnek köszönhetően kissé növekedhet idén.

Ahogy azonban az eddig eltelt hónapokból is látszik, egyes időszakokban nagyobb volatilitást is láthatunk a fémek piacán: ha a geopolitikai feszültségek fokozódnak, a kínai kereslet a várnál nagyobb lesz vagy késnek a várt jegybanki szigorítások, akkor inkább az árak emelkedésére számíthatunk, ahogy felfelé mutató kockázatot jelenthet a bányák termelésének esetleges szűkülése. Alacsonyabb árakat hozhat a vártnál erősebb gazdasági növekedés, a vártnál gyorsabb amerikai kamatemelés vagy épp a vártnál kisebb fizikai kereslet.