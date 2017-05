A szomszéd fiú a New York-i tőzsdén

És még enyhe túlzás sincs a címben. Legfeljebb annyi, hogy azért vannak olyanok, akik soha nem voltak Fejes Balázs szomszédai. Ő az, aki a tökéletes megtestesítője a gondolatnak, amely szerint álmodni nagyot kell. Aztán néha van az úgy, hogy az ember nem tud túl nagyot álmodni. Olyankor meg nem szabad megijedni. Balázs nem ijedt meg, sőt! Egy hihetetlen sikersztorit élt és él meg. Ezt meséli el hamarosan Budapesten.

1993-ban Kelet Európában alapítottak egy kis céget, ez az EPAM. Mindössze 24 évvel később a leggyorsabban növekvő IT-vállalatok között jegyzi a Fortune és maga kategóriájában a vezető tech-cégek között emlegetik világszerte. A már természetesen amerikai székhelyű vállalat több mint egymilliárd dollárt mozgat meg évente és globálisan közel 20 ezer alkalmazottat foglalkoztat.

Ennek a sikersztorinak - de talán nyugodtan mondhatjuk azt, hogy menetelésnek - egyik kulcsfigurája volt és a mai napig is az Fejes Balázs, aki a cég alelnökeként a globális üzletmenetért felel. Hamarosan a TEDxDanubia Executive Salon vendégeként mesél erről a pályáról, az elkerült buktatókról, a megélt kudarcokról, de azért végső soron mégis csak a siker receptjéről.

A TEDxDanubia vezetői szalonjának ötletgazdája, Szabó Eszter szerint fontosak ezek a történetek. Egyrészt inspirálnak, persze, másrészt azonban segítenek megérteni a globális folyamatokat és segítenek átlátni azt, hogy milyen lépések szükégesek ahhoz, hogy csatlakozhassunk a régión is túlmutató gazdasági vérkeringésbe. A januárban indított rendezvénysorozatban a világgazdaság nagy szereplőit, a régió felsővezetőit és a kulcs startupok tulajdonosait kötik össze személyes beszélgetésekben. Látni kell azonban azt is, hogy az elmúlt öt évben folyamatosan növekszik a startupokkal illetve az új innovatív cégekkel kapcsolatos zaj a régiónkban - magyarázza Eszter, aki egyébként a BGE egyetemi docenseként, illetve egy régióval foglalkozó think tank tanács tagjaként maga is nap, mint nap testközelből foglalkozik a térség gazdasági kihívásaival. "Közép-Kelet Európa kissé későn ébredt, de igyekszik gyorsan felvenni a fejlett világ ritmusát. Elég csak például megnéznünk azt, hogy hol pezsdült fel a legjobban az élet az Európai Unió startup-támogatásainak köszönhetően. Európa keleti felén egyelőre még csendesebb folyamatok zajlanak. A 2015-ös European Start-up Monitoron Magyarország nem is szerepel még a felsorolt országok között."

Közben azért a régió sok kis országa felrázta magát és igyekszik megtalálni a helyét a nagyok között a világban, ami a szakember szerint egyértelműen pozitívan hathat vissza az itt lévő városok működésére és megítélésére. Erre utal a visegrádi négyek által aláírt innovációs együttműködési megállapodás is, amely új fejezetet nyithat az eddig főleg politikai téren egyezkedő V4-ek számára.

Bár messze van még az, hogy igazi startup-kánaánként tekinthessünk a régiónkra, azért jó pár történetre már így is büszkék lehetünk. Ezek szinte mind ugyanazt a tematikát követik, vagyis szinte egy egykori mese valóra válása. "Volt egyszer az eredeti ötlet, aztán azt kidolgozták, majd megvalósították, jöttek a kezdeti sikerek és a növekedés. Miután pedig elértek egy bizonyos szintet, mondjuk az 50-100 fős létszámot, akkor jött is az értékesítés egy jóval nagyobb vállalatnak. Természetesen jó nagy pénzért. Most pedig már azon ámulunk, hogy annak az egykori kisvállalatnak ma már amerikai, izraeli, német, vagy más leányvállalata van" - mondja a TEDxDanubia Executive Salon ötletgazdája.

Jók ezek a sikersztorik, de azért az is egy lényeges kérdés, hogy vajon mi van a hype, vagy mondjuk úgy, hogy zaj mögött. E mögé nyújt betekintést Fejes Balázs története. "Megkerestünk egy olyan, a kilencvenes évek elején indult, kelet-európai gyökerű globális IT sikersztorit, ami példát mutat a globális piacra való kitöréshez. Ez a ma sokat emlegetett exit mellett egy másik stratégiát ajánl" - magyarázza Eszter hozzátéve azt, hogy az eseményen várhatóan azt is elmeséli majd a tech-vezető, hogy mi lehet napjainkban egy régiónkbeli vállalat valós versenyelőnye.

Fejes Balázs példája és története szembesít egy komoly kérdéssel. Vajon egyszerűbb-e kicsinek maradni, mint kockázatot és felelősséget vállalni sokezer ember sorsáért? A válasz persze egyértelmű, hiszen Balázs maga is a cselekvő embert testesíti meg. Akkor hozott döntéseket, amikor a régió még a szocialista állami vagyon privatizációjánál tartott és arra törekedett, hogy bármi áron minél több nemzetközi céget csábítson az országba. Szabó Eszter szerint "az EPAM cég lehet a bizonyíték arra, hogyha a jövőben további 1-2 hasonló jelentőségű IT-céget épít Közép-Kelet Európa, akkor egy innovatív régióként valóban rákerülhet a világtérképre."