Itt az új őrület, dolgozzon a szabadban

Egyre népszerűbb a cégek között a kültéri munka. Ez leginkább annak köszönhető, hogy a vállalatok felismerték a szabadtér jótékony hatását. Több kutatás is kimutatta, hogy hatékonyabb a munkavégzés, ha közelebb van a természet, bár kétségtelen, hogy néhány hátránnyal is számolni kell.

Napjainkban egyre több példa mutatja azt, hogy nemcsak szabadidőben ajánlott kimozdulni a négy fal közül, hanem akár az irodai munkát is érdemes kültéri környezetben végezni.



Több kutatás is kimutatta, hogy ha az ember olyan környezetben dolgozik, amelyben a természet veszi körül, akkor jobban tud a munkájára koncentrálni. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy konkrétan ki kell ülni a parkba, elég, ha az ablakon át olyan kilátásuk van az alkalmazottaknak, amelyen keresztül fákat lehet látni.

Sokat segíthet az is, ha irodán belül sok növény van az asztalok környékén.

A Human Spaces globális felméréséből például az derül ki, hogy azokon a munkahelyeken, ahol sok a napfény és a zöld környezet,

6 százalékkal produktívabb és 15 százalékkal kreatívabb a munka, mint ahol ezek hiányoznak.

A jelenséget azzal magyarázzák, hogy az emberek a természet közelében nyugodtabbak, lassabban ver a szívük, így ők hatékonyabbak, mint azok, akik mesterséges fényben, négy fal között dolgoznak - írja a BBC.

Vissza a természetbe

Persze nem mindenki áll meg ott, hogy ablakon keresztül gyönyörködik a természetben, egyre több vállalat költözik ki időszakosan erdőkbe, parkokba.



Londonban az elmúlt két évben például egy fa köré felépítették a TREExOFFICE nevű irodát a Hoxton téren, amelyben nyolc ember dolgozott. A helység kibérlésből befolyó összeget a tér fejlesztésére fordították.

A legújabb TREExOFFICE egy coloradói városban:

Az Egyesült Államokban található Silver Springs nevű városában évről évre felállítja a Peterson Companies az Outbox nevű kültéri irodát. A 36 négyzetméteres tér csak nyáron üzemel, de minden, munkavégzéshez szükséges felszerelése megvan.

A sorba már olyan nagyvállalatok is kezdenek beállni, mint a Spotify és Google, amelyek már igyekeznek kültéri munkalehetőséget biztosítani az alkalmazottaknak.

Rengeteg a nehézség

A kiköltözés több nehézséggel is jár. Meg kell oldani az internetkapcsolat kérdését, amely nagy adatforgalommal járó munkák esetén problémás lehet. Emellett az elektromos eszközök akkujának kapacitása is véges, így kulcsfontosságú az állandó áramforrás megteremtése is.



Emellett számolni kell azzal, hogy meglegyenek az olyan alapvető irodai felszerelések is, mint például az asztal és a szék.

Ráadásul számolni kell az időjárás viszontagságaival is, az eső és a szél egyaránt zavaró tényező lehet. Emellett, ha a kültéri iroda nem közvetlenül a természetben helyezkedik el, akkor a város zaja, vagy az éttermek és boltok folyamatosan nyüzsgő világa elterelheti a figyelmet a munkáról.