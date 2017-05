Varga: A munkából élők költségvetése a 2018-as büdzsé

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a munkából élők költségvetésének nevezte a 2018-as büdzsét szerdán a parlamentben. Azt mondta, hogy a jövő évi költségvetés minden magyar ember számára megteremti a lehetőségét annak, hogy ismét léphessen egyet előre a saját életében.

Varga Mihály a parlamentben megnyitotta a 2018-as költségvetési törvényjavaslat vitáját. A miniszter a jövő évi büdzsét a munkából élők költségvetésének nevezte.

A költségvetés fontos céljai, hogy ösztönözze a munkahelyteremtést, de kiemelt cél a családok példaértékű támogatása is. Emellett a költségvetés törekszik arra, hogy Magyarország külső és belső biztonságát megerősítse - magyarázta a miniszter.

Varga Mihály szerint a jövő évi költségvetés, követve a korábbi évek fiskális politikáját,

a kiszámíthatóság,

a biztonság

és a fejlődés értékein alapszik.

A miniszter a büdzsével kapcsolatban a főbb számokat is ismertette. A költségvetés 2018-ra 4,3 százalékos gazdasági növekedéssel és 2,4 százalékos hiánnyal számol, 3 százalékos infláció mellett.

Folytatódik az államadósság GDP-arányos mérséklődése, az adósságmutató 70,5 százalékra csökken, ami 1,5 százalékponttal lesz alacsonyabb a 2017. évinél.

Jövőre számos szakpolitikai területnek jut többletforráshoz:

az oktatásra 81 milliárd forinttal,

az egészségügyre 102 milliárddal,

a nyugdíjakra, családtámogatásra, szociális területre 287 milliárddal,

gazdaságfejlesztésre 205 milliárddal,

míg rendvédelemre és a közbiztonság megerősítésére 83 milliárd forinttal

jut több pénzt, mint idén.

Reagált az Állami Számvevőszék

Az Állami Számvevőszék elnöke szerint megalapozott a 2018-as költségvetés. Domonkos László azt mondta, a javaslat előkészítése és tartalma megfelel a jogszabályoknak, és hozzájárul Magyarország költségvetési stabilitásának fenntartásához.

Az elnök szerdán az Országgyűlésben a törvényjavaslat általános vitájában közölte, ha az előrejelzésnek megfelelően alakul a makrogazdaság, a bevételi előirányzatok teljesíthetőek, van, amelyik túl is teljesülhet.

Domonkos László ugyanakkor veszélyekre is figyelmeztet.

Az elnök a kiadások között 107 milliárd forintnyi túlköltekezést jósol, de figyelmeztetett arra, hogy a lakáspiaci folyamatok túlfűtésével a kormányzat ingatlanpiaci buborékot indíthat el.

Ezért fontosnak tartja az otthonteremtési támogatások átgondolt és tudatos alkalmazását, az állam ingatlanpiaci szerepének tudatos befolyásolását, szabályozását.

Emellett a magán- és a kormányzati szektorban tervezett bér- és keresetnövekedésnek veszélye is van, mert az ezáltal generált keresletnövekedés szerinte növelheti az importot, ami miatt romolhat a folyó fizetési mérleg.

A GDP-arányos államadósság először van 70 százalék alatt

A pénzügyi stabilitást tükrözi a kormány 2018-as költségvetési javaslata a Költségvetési Tanács (KT) véleménye szerint. Kovács Árpád, a testület elnöke a parlamentben arról beszélt, hogy az indítványban a kiadási és bevételi előirányzatok összhangban vannak a bázis évi várható teljesüléssel és a kormány 2018-ra vonatkozó makrogazdasági prognózisának adataival.

A tanács az áfa, a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adóból tervezett bevételek teljesülését érzékenynek látja,

a kiadási előirányzatokat pedig összességében reálisan tervezettnek tartja.

Az államadósság-szabálynak való megfelelés akkor sincs veszélyben, ha a gazdasági növekedés mértéke esetleg valamivel szerényebben alakul - tette hozzá Kovács Árpád.

Az elnök azt is kiemelte: a GDP-arányos államadósság most először éri el a 70 százalék alatti limitet, azaz a stabilitási törvény szerinti mutató teljesíti az alaptörvény követelményét.

Kovács Árpád közölte azt is, hogy a KT a 2017-es kiadási és bevételi előirányzatoknál a javasolt változtatásokat indokoltnak és megalapozottnak látta.