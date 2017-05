Bármekkora összegről is legyen szó, a rendszeres havi megtakarítás rendkívül fontos. Éppen ezért, ha már havi 5-10 ezer forint szabad pénzösszeg a rendelkezésünkre áll, akkor is érdemes komolyan elgondolkodni a takarékoskodáson. Nem csak, hogy számos kedvező megtakarítási formát érhetünk el, de néhány év alatt már milliós nagyságrendű összeg is összejöhet. Megmutatjuk, hogy jelenleg milyen befektetési lehetőségek vannak, amelyek még havi pár ezer forintos megtakarításhoz is passzolnak.

Ne gondoljuk, hogy nem is érdemes a megtakarítási lehetőségekkel foglalkozni, ha havi 5-10 ezer forintot vagyunk képesek megtakarításra szánni. Amennyiben rendszeresen képesek vagyunk ekkora összeget is félretenni, máris nagyobb biztonságban tudhatjuk magunkat. Ráadásul olyan megtakarítási formákat is elérünk, amelyeknél az állami támogatás révén jelentősen megemelhető a megtakarítás.

Mihez kezdjünk havi néhány ezer forinttal?

Néhány évvel ezelőtt, ha valaki havi adott nagyságú összeget akart megtakarítani, még a lekötött betétek bizonyultak az egyik legjobb választásnak. Ma ez már nem így van, hiszen

olyan alacsony szintre süllyedtek a kamatok, hogy egy megtakarítási számlára már szinte semekkora kamat nem jár. Ugyanakkor a bankszámlán sem éri meg gyűjtögetni a pénzt, mivel a kamatot ez esetben is nagyon alacsonyak (gyakorlatilag nulla közeliek), és biztonsági szempontból sem a legideálisabb, ha itt halmozódik a megtakarítás.

Ha a megtakarítási számlához hasonló befektetést keresünk, ma egyértelműen a lakossági állampapírok jönnek szóba, mivel kockázat nélkül ezek képesek a legnagyobb hozamot garantálni. A havi rendszerességű állampapír vásárlás is megvalósítható, ráadásul a Magyar Államkincstárnál az összes költséget megspórolhatjuk. Egyedül az okozhat ekkor problémát, hogy eltérő időpontban járnak le az egyes befektetések, illetve menetközben a kamatkondíciók is könnyen változhatnak, így figyelemmel kell kísérni a befektetés alakulását.

Ha fél illetve egy évre fektetnénk be, jelenleg a 1,5 százalékos kamatot kínáló Féléves Kincstárjegy és a 2 százalékkal kecsegtető egy éves futamidejű Kamatozó Kincstárjegy a legkedvezőbb választás. Ugyanakkor 2,5 százalékos kamatot is elérhetünk, amennyiben a Kétéves Állampapír mellett döntünk. Amennyiben gyermekünknek tennénk félre, úgy a Babakötvény befektetéssel is jól járhatunk, mert

ez az inflációt 3 százalékkal meghaladó hozamot kínál, illetve a befizetések után 10 százalékos éves állami támogatás is jár. Azonban ennek mértéke legfeljebb 6 ezer forint lehet egy évben, így már havi 5 ezer forinttal is elérhetjük a támogatási plafont.

Ugyanakkor, ha az elérhető hozammal nem elégszünk meg a lakossági állampapíroknál, akkor még ott vannak a befektetési alapok. Viszont vigyázzunk, mert egy pénzpiaci vagy egy rövid kötvényalap már a lakossági állampapírok hozamszintje alatt is teljesíthet és az ennél nagyobb hozamért cserébe már kockázatot kell vállalni. Ha kompromisszumot tudunk kötni, egy rendszeres megtakarítási programon keresztül, adott nagyságú havi összeggel viszonylag alacsony költségek mellett vásárolhatunk alapokat.

A következő kalkulátor segítségével megtalálhatja a legkedvezőbb kockázatmentes befektetést!

Kiaknázható állami pénzek különböző célokra

Ha kifejezetten lakáscélra gyűjtenénk, a lakástakarékkal járhatunk a legjobban, ráadásul már havi 5 ezer forinttól elkezdhetünk takarékoskodni. Azért kedvező a lakástakarék, mert itt 30 százalékos támogatást kapunk a befizetéseinkre, aminek maximumát, vagyis 72 ezer forintot havi 20 ezer forintos befizetésnél érjük el. Így

az elérhető hozam egy 4 éves lakástakaréknál a 10 százalékot is meghaladhatja, ami kockázatmentesen messze a legvonzóbb ajánlat.

Például havi 5 ezer forintos befizetéssel egy 4 éves szerződést alapul véve 312 ezer forintot gyűjthetünk össze, míg 10 ezer forintos havi befizetés mellett már 624 ezer forintot. Ez ugyan egy lakáshoz kevés, de a lakáshitelnél önerőként jól jöhet, vagy például lakásfelújításhoz, korszerűsítéshez is felhasználható.

Havi 5-10 ezer forintnyi összeg az időskori biztonságunk megteremtéséhez is jól passzolhat, amennyiben rövid távú céljainkra már tettünk félre. A viszonylag kis összegekből is szemmel látható nyugdíj kiegészítést halmozhatunk fel, ráadásul minél hamarabb állunk neki, annál jobban járunk. Relatíve egyszerű működése és az alacsony költségek miatt sokak számára az önkéntes nyugdíjpénztár a legjobb választás, mint nyugdíjcélú megtakarítás. Az állam itt 20 százalékos adójóváírást tesz lehetővé a befizetéseink után, ami legfeljebb 150 ezer forint lehet évente.

Ha például 30 éven keresztül havi 5 ezer forintot teszünk félre 4,5 százalékos hozam mellett, akkor az adójóváírással együtt 4,2 millió forintot tudunk összegyűjteni. Ugyanakkor, ha 20 évünk van hátra és ekkor kezdünk havi 5 ezret megtakarítani, már csak fele annyi összeget, 2,1 millió forintot tudunk megtakarítani.