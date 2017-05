Gondolja újra a lakását és tízezreket spórolhat a fűtésszámlán

A magyar lakások kétharmada 1980 előtt épült, ráadásul a többség felújításra szorul. Mindez együtt jár azzal is, hogy a falakon keresztül rengeteg hőt veszít az ingatlan, vagyis külső szigeteléssel sokat lehet spórolni. Számításaink szerint átlagosan egy panellakást fél millió forintból, míg egy családi házat ennek a duplájából lehet korszerű módon szigetelni. Kedvező esetben a beruházás 3-4 éven belül megtérül, de rosszabb esetben sem mehet ez 6-7 év fölé.

Nem mondunk azzal újdonságot, hogy a magyar lakások/házak többsége megérett a felújításra. Egy ideig természetesen együtt lehet élni azzal, hogy az ingatlan kívülről nem néz ki olyan rózsásan. Azonban az már teljesen más megítélés alá esik, hogy az ingatlan rezsiköltségei mennyit is visznek el a háztartási költségvetésből.

Az ingatlanok idős életkorából adódik, hogy a lakásokból jelentős energia távozik például a falakon keresztül, de persze mondhatnánk azt is, hogy a régi nyílászárókon és a tetőn keresztül is szökik az energia. Cikksorozatunkban már megnéztük, hogy miként lehet spórolni napelem-rendszerrel, gázkazácserével, valamint ablakcserével. Mostani cikkünkben azt mutatjuk be, hogy a falak külső szigetelésével mennyi megtakarítás érhető el.

Reálisan mennyit nyerhetünk?

Nagyon sok tényezőtől függ, hogy egy ingatlannál éppen mekkora hőveszteség keletkezik, gondoljunk csak rögtön az építés idejére, a felhasznált anyagokra, a lakás tájolására vagy éppen milyen szinten helyezkedik el. Ezért a legjobb megoldás, ha egy négyzetméter fal szigetelés előtti és utáni energiahatékonyságát mutatjuk be, mert ezáltal közvetlenül megállapítható, hogy mekkora nyereséget érhetünk el.

A régebben épült házaknál olyan téglát használtak, aminek a hőátbocsátási tényezője legalább 1,4 W/m2K (egy panelháznál 2,5 felett lehet a mutató).

Ez azt mutatja meg, hogy mekkora energia távozik a falon egy négyzetméteren keresztül. Mivel a legtöbb esetben a fűtést gázzal oldjuk meg, ezért az itt látott érték tízszeresét kell vennünk, hogy az egy év alatti gázfogyasztást megtudhassuk. Jelen esetben 14 köbméter gáz elégetésére van ahhoz szükség, hogy a hőveszteséget kompenzáljuk.

A cél a szigeteléssel, hogy ezt a hőveszteséget lenyomhassuk éves szinten 2-3 köbméter gáznak megfelelő értékre. A példánkban úgy számoltunk, hogy egy ilyen ingatlan esetében 12-15 cm vastagságú szigetelésre lehet szükség, abból is az olcsóbb polisztirolra vagy a drágább, grafit adalékot is tartalmazó szigetelésre.

Négyzetméterenként egy fehér polisztirol szigetelés bruttó ára 2800 forint, míg a drágább grafitot is tartalmazó szigetelés 4000 forintba kerül. Ehhez hozzá kell még számolnunk a kivitelezés költségét, ami az általunk látott cégeknél 3200 forint is lehet négyzetméterenként. Összességében elmondható, hogy egy négyzetméter fal szigetelése 6000-7000 forintból megoldható. Bár ennél drágább lesz a számla, ha olyan nagy társasházról van szó, aminél már állványozásra is szükség van.

Cserébe azt kapjuk, hogy a szigetelt falon keresztül nem fog olyan mértékben szökni az energia, mint korábban. A 14 köbméter helyett az új esetben már csak 2-3 köbméter gázt kell évente elégetnünk egy négyzetméterre vetítve, hogy a hőveszteséget kiegyenlítsük. A megtakarítás 11-12 köbméter, ami 115 forintos gázárral számolva 1300-1400 forintos megtakarítást jelent egy négyzetméter falon.

A megtérülési idő a két szám hányadosa, vagyis a 12-15 centiméteres szigetelésnél 4,5-5 év. Fontos hangsúlyozni, hogy ha a ház olyan tulajdonságokkal bír, hogy vékonyabb szigeteléssel is hasonló megtakarítás érhető el, akkor ez lentebb mehet 3-4 évre is.

Míg, ha állványozni kell vagy esetleg drágább anyagból és kivitelezővel dolgoztatunk, akkor 6-7 év is lehet a megtérülési idő. Természetesen nagyon kell figyelni a kivitelező személyére és arra, hogy megfelelő garanciákat kapjunk, ezzel is biztosítva legyen a szigetelés hosszú élettartama.

A lakástakarék segítségével még gyorsabban válik nyereségessé a szigetelés. A következő lakástakarék kalkulátor segítségével ellenőrizze, melyik konstrukcióval jár a legjobban!

Megéri előre takarékoskodni a korszerűsítésre

A gázfogyasztásban jelentkező 20-40 százalékos visszaesést jelentő szigetelés ára sem tekinthető nagyon magasnak, bár attól függ, hogy milyen ingatlanban élünk. Egy családi ház átlagosan 150-200 négyzetméternyi falfelület szigetelését igényli, vagyis egy ilyen beruházás 900 ezer és 1,4 millió forint közötti értéket jelent. Míg, ha egy átlagos panellakást nézünk, akkor egy lakásra vetítve ennek körülbelül a felével kell számolni.

A legjobb előtakarékossági forma korszerűsítésre a lakástakarék, például a szigetelést is meg lehet oldani a célzott takarékoskodásból. Lényeges ösztönző, hogy a befizetéseinket az állam 30 százalékkal megtoldja. Az éves keret maximum 72 ezer forint, amit havi 20 ezer forint befizetése mellett érünk el. Az állami támogatás többszörözhető, ugyanis közeli hozzátartozók számára is köthetünk szerződést, amelyeket majd egyetlen lakáscélra is felhasználhatunk.

A legrövidebb futamidőt, a 4 évet választva már havi 10 ezer forint megtakarítás esetén a lejáratkor 600 ezer forintos összegből gazdálkodhatunk. Ez elegendő lehet arra, hogy egy panellakást külső szigetelését megoldjuk. A családi ház esetében ennél nagyobb megtakarítási összegre lesz szükség, de a nagyobb falfelülettel számolva is elegendőnek kell lennie havi 15-20 ezer forintnak.

De itt nem merül ki a lehetőségek köre, hiszen van mód kedvezményes hitel felvételére energetikai korszerűsítésre. Sőt, egyes esetekben az önkormányzatok is adnak bizonyos mértékű támogatást, aminek a célja lehet a korszerűsítés is. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy minden körülmény adott a beruházás sikeréhez.

A végére hagytuk az egyik legmeggyőzőbb érvet, mégpedig azt, hogy elemzések is bizonyítják, drágábban értékesíthetők a jó energia-besorolást kapott ingatlanok. Ma már csak energetikai tanúsítvánnyal lehet lakást értékesíteni, és bizonyított, hogy akár 20-25 százalékkal drágábban is eladhatók a korszerű energetikai minősítést kapó ingatlanok. Ez logikus is annak fényében, hogy a fenntartási költségei egy ilyen lakásnak jóval alacsonyabbak.