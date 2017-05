Kvíz: mennyire van tisztában a pénzügyekkel?

A magyar pénzügyi műveltséget kívánja javítani a Pénziránytű Alapítvány. Szeptembertől már nemcsak a középiskolákban, hanem az általános iskolákban is tanulhatnak pénzügyi ismereteket a gyerekek. Az alapítvány célja, hogy csökkentse a magyar diákok lemaradását ezen a téren, ezért a 7-8. osztályosoknak 60 ezer tankönyvet ad ingyen, amelyből a tanulók gyakorlatias példákon keresztül elsajátíthatják a szükséges ismereteket. Az Origo segítségével most ön is tesztelheti pénzügyi tudását. Kvíz.