Átlagosan 3800 forintot költenek a magyar szülők gyereknapi ajándékokra, de legszívesebben szabadtéri játékokkal töltik az ünnepet. Sok család utazik ilyenkor, a fő célpont a Balaton.

Tízből kilenc magyar család megünnepli idén a gyereknapot. Minden második szülő átlagosan 3800 forintért vásárol játékot, 6000 forintnál többet csak minden negyedik családban költenek gyereknapi ajándékra – derült ki REGIO játék közvélemény-kutatásából.

A kutatás arra is kitért, hogy milyen típusú ajándékok, programok azok, amellyel meglepik ilyenkor a gyerekeket. Az első öt sorrendben:

szabadtéri játék kreatív játék sporteszköz LEGO könyv, kifestő

A megkérdezettek mindössze 5 százaléka ad pénzt is gyereknapra,

ők nagyrészt egy-kétezer forinttal járulnak hozzá a persely tartalmához.

A válaszok azt mutatják, hogy a családok kétharmada a helyi gyereknapi rendezvényeket látogatja meg a gyereknapi hétvégén, egyharmaduk pedig kirándulni indul, emellett a közös játék is nagy szerepet kap. A kutatásunkból kiderült, hogy a szülők szeretik fizikailag és szellemileg is megmozgatni gyermeküket, és erre igényük is van a kicsiknek. Legjobban az ugrálóvárat, a trambulinozást és a kreatív foglalkozásokat várják gyereknapon, az ovisoknál nagy sláger még az arcfestés, míg a felsősök körében a tréfás vetélkedő is” – mondta a játékbolthálózat marketingvezetője, Gyaraki Dávid.

A legfőbb belföldi úticélok a pünkösdi hétvégén a kisgyerekes családok körében: