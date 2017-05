Családokat segítő programot hirdetett Orbán Viktor

Egy-egy millió forintot leírhatnak a tartozásukból a legalább háromgyermekes családok, az állam átvállalja a költségeket - jelentette be Orbán Viktor.

A kormány döntése szerint a jelzáloghitellel rendelkező családok a harmadik és további gyermekek esetén egy-egy millió forintot leírhatnak a tartozásukból - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön. A kormányfő a Családok budapesti világtalálkozójának első napján, a demográfiai fórumon tartott beszédet.

Orbán Viktor közölte azt is, hogy "soha nem látott" bölcsődefejlesztésekbe kezdenek:

mindenhol, ahol családok élnek, bölcsődét építenek, illetve ha kell, felújítják a meglévőket.

A miniszterelnök kiemelte, hogy 2030-ra 2,1 százalékra kell emelni a születési rátát, ezt pedig évtizedeken át kell tartani. "Egy ilyen fordulathoz azonban kell egy jó hajómotor, vagyis megfelelő anyagi források is. A gazdasági növekedés 3-5 százalék között van, az államadósság csökken, a munkanélküliség pedig szinte megszűnik" - sorolta. Hozzátette, hogy a politika középpontjában a családpolitika kell, hogy álljon,

ennek megfelelően pedig 2018 a családok éve lesz.

A kormány úgy döntött, hogy a családi adókedvezmény mértékét tovább növeli, és ennek középpontjába a kétgyermekes családokat állítja. Ezen kívül, a gyermekvállalást ösztönző program részeként a diákhitel-tartozással rendelkező fiatal nőknek

két gyermek esetén a tartozás 50 százalékát,

három vagy több gyermek esetén a teljes adósságot elengedik.

A diplomás gyed időtartamát pedig egy évvel kitolják, így az a gyermek kétéves koráig meghosszabbodik az egyetemisták esetében is.

A kormányfő a Kongresszusi Központban tartott eseményen arról is beszélt, hogy a külföldön tartózkodó vagy ott élő magyarok előtt is "óvatosan" megnyitják a családtámogatási rendszert, jövőre már ők is kaphatnak a gyermek születése után anyasági támogatást, és az egész Kárpát-medencében jegyezhetnek babakötvényt is. Orbán azt is elmondta, hogy Kopp Mária szellemiségét "ideidézve" kutatóintézetet hoznak létre, hogy a családok segítésére, a családpolitika filozófiai megalapozásához, az európai és a világhelyzet megértéséhez megfelelő intellektuális muníció álljon rendelkezésre.

Népesedési fordulatra van szükség, minél több gyermeknek kell születnie, mert ha van gyermek, van jövő.

Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy kevesebb mint negyven év alatt Magyarországon eltűnt csaknem egymillió ember. Ez magasabb szám, mint a második világháború alatt elszenvedett teljes magyar emberveszteség.