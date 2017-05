Európa legjobban teljesítő lottótársasága lett a Szerencsejáték Zrt.

A 2016-os évet rekordösszegű bevétellel zárta a Szerencsjáték Zrt. Az állami tulajdonban lévő vállalat nemzetközi sikereket is elért, miután Európa legjobban teljesítő lottótársaságának választották. Idén technikai innovációval is szeretnék növelni a cég sikereit; bevezetésre kerül a játékoskártya, valamint a fesztiválidőszakra érkezik egy új sorsjegy is.

A sportfogadás megy a legjobban

Büszkeséggel tölt el, hogy a Szerencsejáték Zrt. a 2016-os évben kiváló üzleti évet zárt, de még büszkébbek vagyunk arra, hogy ezzel kiérdemelte az Európa legjobban teljesítő lottótársasága címet. Kimagasló teljesítmény, hogy egy nemzeti tulajdonban lévő vállalat nemzetközi szinten ér el ilyen ederményeket és ilyen sikereket. - nyitotta meg a sajtótájékoztatót Csókay Ákos, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kabinetfőnöke csütörtök délelőtt Budapesten.

A pontos adatokat Dr. Sztruhár Gyula gazdasági vezérigazgató-helyettes ismertette. Elmondta, a Szerencsejáték Zrt. árbevétele az elmúlt 6 évben megduplázódott, ennek jelentős részét képezi, hogy jelentősen megugrott a sportfogadások száma, melyhez hozzájárult a TippmixPro sportfogadási oldal bevezetése, de a sorsjegyek is komoly dinamikával fejlődtek, valamint az Eurojackpot megjelenése is pozitív hatással volt az elmúlt évekre. Dr. Sztruhár Gyula hozzátette, nagyon fontos az a hozzájárulás is amit a társadalmi felelősségvállalás és a közösségi célok hozzájárulásaként adó vagy más módon fizettek be. 2016-ban a Szerencsejáték Zrt. 385 milliárdot meghaladó árbevételre tett szert, és 241 milliárd forintot fizettek ki a játékosok részére.

A társadalmi felelősságvállalás és a közösségi célok tekintetében a különféle adók, járulékok formájában összesen 462,8 milliárd forinttal járult hozzá a közkiadásokhoz. A szerencsejátékokból befolyt játékadó törvényben meghatározott része, 144,3 milliárd forint kulturális és sport célokra ment. Közvetlenül 11,0 milliárd forintot fordítottak közcélú támogatásra adomány és szponzoráció formájában. A társasági adóból 6,1 milliárd forinttal támogatták a magyar filmgyártást. Saját forrásukból 26,6 milliárd forintot fordítottak technológiai és értékesítő hálózatot érintő fejlesztésekre. A cég elmondása szerint nagy figyelmet fordítanak továbbá arra, hogy hazai szolgáltatásokat vegyenek igénybe, munkalehetőséget teremtsenek, valamint biztos bevételi forrást jelentsenek a játékok értékesítésében közreműködő partnerek alkalmazottainak (4513 terminálos értékesítőhelyen, ebből 281 saját üzemeltetésű lottózó, valamint 3058 csak sorsjegyet árusító hely).

Jön a játékoskártya és a Fesztivál sorsjegy is

Cselovszki Zoltán általános vezérigazgató-helyettes ismertette a 2017-es újdonságokat. Szigorítás várható a nagyobb összegű sportfogadások - 600.000. forint feletti - nyereményének kifizetésénél, miután a pénzmosás elleni törvénynek meg kell felelnie a cégnek idén nyártól. A vezérigazgató-helyettes elmondta, a nagyobb összegeknél ki kell majd vizsgálni a nyertes személyét, habár jelenleg is 450.000. forint felett már banki átutalással fizetik ki a nyereményt és ebben az esetben is szigorú ellenőrzéseket végeznek.

2017 negyedik negyedévében bevezetik a játékoskártyát, amely még egy darabig önkéntes alapon működik majd. A jétkoskártyákról egyenlőre annyit árultak el, hogy lesz egy alap- illetve egy prémium kártya - ez utóbbi chippel ellátva,banki tranzakciókra is alkalmas lesz -, melyek NFC technológiával készülnek.

A fesztiválszezon kezdetével, június 2.-tól jönnek a fesztivál sorsjegyek, aminek különlegessége lesz, hogy egy bónuszjátékot is tartalmaz majd; a nem nyertes sorsjeggyel az interneten regisztrálva további nyereményekre lehet szert tenni.