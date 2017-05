Leonardo DiCaprio beszállt a gyémántbizniszbe

Bajban van a gyémántipar: a mostani huszonéves generáció halogatja a házasságkötést, amit "az örökre szóló" ékszer gyártói is megéreznek. Most marketingstratégiát váltottak, egyúttal megállítanák a mesterségesen előállított, olcsóbb gyémántok piaci terjeszkedését is. Egy ilyen vállalatba fektetett a „Véres gyémánt" című, 2006-os filmben főszerepet játszó Leonardo DiCaprio is.