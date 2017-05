Óriási segítséget kapnak a magyar családok, bajban az olajpiac

A hét legfontosabb gazdasági eseménye, hogy Orbán Viktor komoly családtámogatási csomagot jelentett be, mely azokon a két- vagy háromgyerekes szülőkön segít, akiknek van jelzálog- vagy diákhitelük. Közben bajban vannak az OPEC-tagországok, akiknek a bécsi döntés fordítva sült el. A bitcoin példátlan módon szárnyal, és kiderült az is, hogy melyik a világ legélhetőbb városa. Heti gazdasági összefoglaló.

A családok éve lesz 2018

Mindent megtesz annak érdekében a magyar kormány, hogy Magyarországon a születési ráta elérje a 2,1 szintet. Ezért a jelzáloghitellel rendelkező családok a harmadik és további gyerekek esetén egy-egy millió forintot leírhatnak a tartozásukból.

Nemcsak a jelzálogosokon fog segíteni a kormány, a diákhitellel rendelkező anyukák tartozásának 50 százalékát, a háromgyerekesek teljes tartozását elengedik. Nemcsak az adósságok terén tesz lépéséket a kormány, a babakötvény programot kiterjesztik a Kárpát-medencére, és soha nem látott mennyiségű bölcsődét fognak építeni.

Bajban az OPEC

Az olaj árfolyama az elmúlt félévben stabilizálódott, jellemzően 50-58 dollárba került egy hordó nyersanyag. Azonban az OPEC szeretne legalább 60 dolláros árfolyamot látni, ezért a 13 tagállam fontos döntést hozott Bécsben. Az ülésen meghosszabbították a kitermelési kvótát kilenc hónappal, így 2018 márciusáig napi 1,8 millió hordóval csökkentik a kínálatot.

A döntéstől azt várták, hogy az olaj hordónkénti árfolyama a hírre felfelé mozdul el, de épp a fordított hatást érték el. Mivel az amerikai palaolaj-kitermelés nem fékez, így a határidő kitolása a tőzsdei szereplők szerint nem volt elégséges, további vágást kellett volna bejelenteni. A hír hatására az olaj hordónkénti ára több mint 4 százalékot csökkenve 50 dollár környékére zuhant.

A hírhez kapcsolódik, hogy péntektől az üzemanyagok drágábbak, a benzin literenkénti átlagára 352 forint, míg a gázolajé 349 forint.

Százezrek nem nyúltak a bevallásukhoz

Hétfőn véget ért az szja-bevallási időszak. Idén először a NAV elkészítette minden magánszemély számára a személyi jövedelemadó-bevallását. A tervezetet kipostázták mindenkinek, aki kérte, de Ügyfélkapun keresztül is meg lehetett nézni.

Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára a héten közölte, hogy 430 ezren módosítás nélkül fogadták el az adóbevallásukat, míg 600 ezren küldték el az e-szja felületen keresztül az adatokat. Az államtitkár elmondta, hogy május 19-ig 848 ezer bevallás a postán keresztül, 778 ezer pedig elektronikusan érkezett.

Közel van a világ legélhetőbb városa

Évről évre elkészíti a Mercer kutatóintézet a világ városainak élhetőségi rangsorát. A lista figyelembe vesz sok mindent: a zöldövezetek nagyságát, az infrastruktúra kiépítettségét, de fontos tényező a gazdasági környezet, a szociális háló és a politikai stabilitás is.

A lista élén sorozatban nyolcadszor Bécs végzett. Az első tízben nyolc európai város található. Érdekesség, hogy a legjobb amerikai város, San Francisco csak a 28. A listán egyetlen magyar város található, Budapest a 78. helyen végzett. Ez a régióban a harmadik legjobb eredmény, az első helyen Prága áll, ami az összesített rangsorban a 69. lett.

Van, aki 1,8 milliós nyugdíjat kap

Elképesztő különbségek vannak a magyar nyugdíjak között. Nagyjából 18 ezren 300 ezer forintnál is több nyugdíjat kapnak, míg 55 ezernek havonta 50 ezer forintnál kevesebb is jut. Az átlagos nyugdíjas az átlagkereset 71,4 százalékát kapta 2014-ben.

Bár az 55 ezer fő soknak tűnik, számuk folyamatosan csökken, 2016-ban még 131 ezren voltak. Érdekesség, hogy hatan 1,8 millió forintos nyugdíjat kapnak, míg félmillió felettit 351-en. A 2017-es átlagnyugdíj 123 700 forint.

Az egekben a bitcoin, pizzával emlékeznek

A bitcoin árfolyama az elmúlt egy héten óriásit emelkedett annak köszönhetően, hogy Japánban elfogadtak egy törvényt. Ez a törvény lehetővé tette a virtuális érmével való kereskedést a kiskereskedelemben, ráadásul a világpolitikai bizonytalanság miatt sokan a kriptovalutába menekültek, így péntekre már 2400 dollárt ért egy bitcoin.

Egy bitcoin először márciusban volt drágább, mint egy uncia arany, de azóta már a kétezer dolláros álomhatárt is áttörte. Érdekesség, hogy hét évvel ezelőtt még 0,003 dollárba került egy bitcoin. A világ elsőként számon tartott bitcointranzakcióját hét éve kötötték, akkor 10 ezer érméért két, összesen 30 dollár értékű pizzát vásároltak. Ha akkor nem költik el ezt a sok bitcoint, akkor ma az 6,677 milliárd forintot érne.

Csúcson a magyar autógyártás

A magyar autóipar termelési értéke rekordot döntött, 7874 milliárd forintra nőtt. Ehhez hozzájárult az Audi legújabb beruházása is. Szijjártó Péter szerint idén megdőlhet az iparág közel 8 ezer milliárd forintos kibocsátása.

Magyarországon 620 járműipari vállalat működik, amelyek több mint 100 ezer embernek adnak munkát. A GDP tíz százalékát adja a járműipar, az autók kilencven százalékát exportálják. Szintén heti hír, hogy kétezer új buszt vesz a Volán 2019-ig.

Aranyélet a börtönben

Minden idők legnagyobb pénzügyi gurujaként, ugyanakkor egyik legnagyobb csalójaként is tekintenek Bernie Madoffra. A 150 év börtönre ítélt Madoff 40 ezer ügyfelét verte át, akiket már hosszú évek óta nem sikerült kártalanítani. Most kiderült, hogy annak ellenére, hogy börtönben van, igazán jó életet él, sőt dőlnek hozzá az új ügyfelek is.