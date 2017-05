Ezek a hitelkártyák jobbak a készpénznél

Ma már alapvető, hogy a kártyás vásárlás ingyenessége mellett a bank kedvezményt is adjon a vásárlások mellé, így a hitelkártya-választék ebbe az irányba változott az elmúlt években. A válság és a szabályozás változásai azonban a hitelkártyák számának jelentős csökkenését hozták, ezért körbenéztünk, hogy most melyek a legjobb ajánlatok. Meglepő, hogy még mindig mennyi pénzt lehet keresni a hitelkártyákkal.

Az Erste Bank új Max hitelkártyája vezeti a listát,

4 százalék jóváírást is gyűjthetünk Erste forintok formájában a tetszőlegesen kiválasztott 3 üzletkategóriában történő vásárlásokkal egész évben az alábbiak közül: benzinkút, divat, otthon, barkács-kert, elektronikai áruházak, utazás, szépségápolás-egészség, szórakozás.

Minden más vásárlással 1 százalék jóváírás gyűlik.

Ha 5 ezer Erste Forintot összegyűjtöttünk, azt beválthatjuk visszatérítésre, és a 8 üzletkategória bármelyikében levásárolhatjuk 1 Erste Forint = 1 forint értékben.

Bár a 4 százalékos visszatérítés önmagában is kimagaslóan jó ajánlat a piacon, ezt egy bevezetési kedvezménnyel is megtolja most az Erste: a sikeres igénylésért 5 ezer Erste forintot ad, amit az első 20 ezer forint elköltése után egy 5 ezer forint értékű Decathlon vagy Media Markt ajándékkártyával egészít ki. Tehát már az elején akár 10 ezer forinttal gazdagodhatunk az akció keretébe a BankRáció.hu hitelkártya összehasonlítója szerint.

A K&H Bank már évek óta változtatások nélkül nyújtja a 2 százalékos pénzvisszatérítést MasterCard és Visa érintő hitelkártyáin. Ez a kedvezmény bármely vásárlásra vonatkozik, bármely üzletkategóriában és bármely bankkártya elfogadóhelyen, belföldön és külföldön.

Ennek egyetlen feltétele van csak, hogy az adott elszámolási ciklusban legalább 20 ezer forintot vásároljon a hitelkártya birtokosa összesen.

A visszatérítés maximum havi 3 ezer forintig gyűjthető, azaz 150 ezer forintnyi havi vásárlással érjük el a visszatérítési plafont.

Általános visszatérítésben, azaz függetlenül attól, hogy hol vásárolunk, ez ma a legjobb ajánlat a piacon 2009 óta, amikor is megszűnt egy általános 3 százalékos visszatérítést kínáló hitelkártya a Magyarországról kivonult Credigen Bank kibocsátásában.

Kereskedelmi kedvezmények

A hitelkártyák pénzvisszatérítéses korszakát az OTP Bank kezdte nagyban, amikor teleplakátolta az országot az American Express blue hitelkártya reklámjaival.

A kártyák minden vásárlással 1 százalék kedvezményt gyűjtenek mind a mai napig azóta is, melyet az OTP folyamatos promóciókkal fejel meg különböző kereskedőknél történő vásárlások esetén adott többlet visszatérítésekkel vagy kedvezményekkel.

Most például 10 ezer forint jóváírást kapnak az új igénylők ajándékba, a Lidl, C&A partnerüzletekben, vagy MOL kutakon történő vásárlások során pedig 1 helyett 3 százalék pénzvisszatérítés jár.

Az OTPdirekt internetbankon keresztül jelentkezhetnek a bank- és hitelkártya tulajdonosok az OTP Kedvezményprogramba. A programon keresztül közel 100 partnernél (mint például Tesco, Líra, Extreme Digital) kaphatnak a kártyabirtokosok automatikus pénzvisszatérítést, a tapasztalatok szerint ez átlagosan eléri 2000 és 5000 forint közötti összeget havonta.

Saját kedvezményprogramot hozott létre még évekkel ezelőtt a Magyar Cetelem Bank, hazánk egyik legnagyobb hitelkártya kibocsátója.

A Cetelem Klubkártya minden kártyás vásárlásnál 1 százalék visszatérítést gyűjt,

de a Cetelem Kedvezményprogramhoz csatlakozott kereskedelmi partnereknél legalább 5 százalék, legfeljebb 15 százalék kedvezmény is érvényesíthető.

A Raiffeisen Bank OneCard hitelkártyája

minden negyedévben más-más üzletkategóriákban (kultúra és szórakozás, sport és egészség, nyaralás és utazás, divat és ruházat) ugyan, de 5 százalék kedvezményt nyújt,

bármely élelmiszerüzletben, hipermarketben vagy szupermarketben vásárolva pedig 3 százalékot.

Minden más vásárlás során itt is jár az 1 százalék pénzvisszatérítés, bárhol vásárol tehát a kártya birtokosa, mindenképpen kap vissza pénzt. Emellett 3-20 százalék közötti azonnali kedvezmények is várják a kártyás vásárlókat a bank kereskedelmi partnereinél.

Csoportos beszedéssel kedvezmények

A hitelkártyákkal sok banknál nem csak a bankkártyás vásárlásokkal, de a csoportos beszedésekkel is lehet pénzt gyűjteni, tehát olcsóbban fizethetjük ki a háztartási számláinkat, amit amúgy is kötelező.

A számlakiegyenlítések is vásárlásnak számítanak,

ami azért fontos, mert a tranzakciók nem csak díjmentesek, de kamatmentesek is, annak ellenére, hogy azokat hitelkeretből egyenlíti ki az ügyfél.

A kamatmentességnek azonban az a feltétele, hogy a kifizetést követő hitelkártya-fordulónaptól számítva a megadott határidőig (ami általában két hét) mindenképpen fizesse vissza teljes tartozását a kártya birtokosa. Ekkor valóban teljesen díjmentesen fizette ki a számláit, és megkapja értük az általában 1 százalékos kedvezményt.

Ha figyelembe vesszük, hogy egy háztartás rezsiköltsége általában több tízezres nagyságrendű havonta, télen pedig százezer forint közelébe is felkúszhat,

évente több ezer forintot észrevétlenül össze lehet gyűjteni ezzel a lehetőséggel,

miközben a számlák befizetésével sem kell bajlódnunk.

Kamatmentesen költhetünk a hitelkeretből

Ma már valamennyi hitelkártyára igaz, hogy a hitelkártyával történő vásárlásokat is kamat nélkül, ingyen hitelből finanszírozhatjuk, a vásárlások pedig díjmentesek. Így a csoportos beszedések mellett a tetszőleges vásárlásainkra sem kell kamatot fizetni, amennyiben azokat a fordulónapot követő türelmi határidőig befizetjük.

Ekkor nem csak teljesen ingyen vásároltunk a hitelkeretből, de a vásárlások utáni kedvezményekkel még vissza is nyerünk a költésekből, azaz jobban járunk, mint a készpénzzel. A készpénzt viszont ne csak ezért kerüljük el messziről, ha hitelkártya van a kezünkben, hanem akkor is, ha a hitelkártyával készpénzfelvételen törnénk a fejünket.

A készpénzfelvételek ugyanis azonnal, magas kamattal kamatoznak minden hitelkártyánál,

ráadásul elég borsos díjba is kerülnek, így a fenti kedvezményeket elsősorban akkor élvezhetjük, ha csak vásárolunk a kártyával és minden költést határidőre visszafizetünk.