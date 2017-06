Így segítenek a kisvállalkozásoknak

A hazai kisvállalkozásokat segítő programot indított a Magyar Telekom. Ez a Hello Biznisz. Gyakorlati szakemberek segítségével adnak instant és hasznos tanácsokat az ügyvitel, a munkaerő menedzsment, a marketing, az értékesítés, vagy a pénzügyek terén. Olyan tartalmakkal igyekeznek kapaszkodót nyújtani, amelyek rövidek és gyakorlatiasak. Naponta 5 perc is elég. A tippek, tanácsok pedig hétről hétre bővülnek, sőt, különböző egyszerű, gyorsan elvégezhető, de hasznos feladatokat is összeállítottak. Azoknak pedig, akik még jobban szeretnének ráfeküdni a tudásszerzésre és a fejlődésre, workshopokat is indítottak. Az egyik ilyen Műhelybe - a negyedikbe - mi is bepillantottunk. Ez a humán erőforrásról szólt.

Jó hallani a sikersztorikat

A dolog úgy nézett ki, hogy egy szép csütörtöki reggelen kisebb és valamivel nagyobb, de még mindig kicsi vállalkozások vezetői, tulajdonosai összegyűltek a Telekom Krisztina körúti székházában, ahol kora délutánig előadásokat hallgathattak, workshopokon vehettek részt, utána pedig nagyvállalatok szakembereivel és egymás között is megvitathatták a saját kihívásaikat és helyzetüket.

"A mi kis - mondjuk úgy - startupunk a DunakanyarGO, amelyet hárman alapítottunk" - meséli Buzási Éva, aki maga is részt vette a délelőtti Műhelyen. "Egyszerűen elkezdett minket zavarni az, hogy nincs a helyén kezelve a Dunakanyar. Rengeteg szépség és helyi titok van itt, amiről még mi, akik itt élünk sem tudunk. Nekiálltunk hobbiból fotózni, drónozni, felvettük a kapcsolatot helyi vállalkozókkal, aztán így szépen lassan felépült egy adatbázis. Ennek pedig létrehoztunk egy felhasználóbarát weboldalt is tele fotókkal" - mondja Éva. Van a csapatban olyan, aki a zenéket írja a videókhoz, van, aki pedig az arculatot és a vizuális kommunikációt csinálja - ez utóbbi fiatalember, Laufer Ferenc egyébként még Red Dot díjat is kapott. Éva reszortja a szervezés.

A három lelkes kismarosi tehát tulajdonképpen arculatot készített a Dunakanyarnak. Van már természetesen logó, offline programfüzet, drónos image film, a tervek között pedig szerepelnek ajándéktárgyak és képeslapok. A weboldalon pedig csak gyűlnek és gyűlnek a látnivalók, érdekességek, szállodák, éttermek, fesztiválok.

És, hogy miért jött el a Hello Bizniszre? "Köztünk a Ferkó az egyedüli szakmabeli. A másik srác, Lackó biológus és most éppen pacemakereket programoz, én tanítóképzőt végeztem. Hirtelen belecsöppentünk az online marketing és a saját vállalkozás világába, muszáj fölvennünk a ritmust" - mondja Éva, aki szerint azért is volt értelme elmenni a Műhelybe, mert sok hasznos visszajelzés kaptak. Illetve jó volt hallani a sok sikersztorit is azoktól, akik hasonló cipőben járnak, vagy jártak korábban. "Engem arra inspirált, hogy nem szabad abbahagyni. Vannak buktatók, persze, de csinálni kell tovább. Nagyon jó volt az is, amikor komoly cégvezetők tartottak előadást és aztán az is, hogy le tudtunk ülni, beszélgetni velük és rákérdezni konkrét dolgokra" - meséli a friss online marketinges hozzátéve, hogy most éppen befektetőt kerestek. Találkoztak is eggyel a rendezvényen, aki "olyan tanácsokat adott, amelyek konkrét gyakorlati dolgok. Ezekre van szükség, nem nagy elméletekre. Azokat megtalálom a neten, de ezeket hiába kerestem volna".

Hús-vér vállalkozókkal találkozhattak

"Mi azért jöttünk létre, mert a szeretnénk emelni a motokrossz sportág színvonalát az országban. Olyanokat szeretnénk támogatni, akik ebben a sportban benne vannak már, de azért szeretnének még tanulni és fejlődni" - kezdi Nátó Ildikó, aki a Moto-Marvel Kft-vel látogatott el a Hello Bizniszre. Azt mondja, hogy a motokrossz a nyolcvanas és kilencvenes években egy kifejezetten népszerű sportág volt. Egy versenyen nem ritkán 200-an is elindultak és 7-8 ezer ember is elment megnézni egy-egy versenyt.

"A mi kis vállalkozásunk egy kis családi vállalkozásból fejlődött ki. A férjem édesapja, Nátó János, híres versenyző volt. Szóval megvolt egy komoly know-how a családban, meg kapcsolatok, ismertség - minden adott volt" - mondja Ildikó. A kis vállalkozásban nem csak oktatással, de motorok, quadok dekorálásával is foglalkoznak. "Úgy hívjuk, hogy stílusos terepmotor és quad védelem" - a prémium minőségű matricák ugyanis megvédik a motorok műanyag részét, az idomokat.

Ildikó azt mondja, hogy főleg ez utóbbi üzletágukkal kapcsolatban volt nagyon sok kérdésük, ezért is jött el a Műhelybe. "A marketing workshop nagyon inspiráló volt. Tetszett, hogy találkozhattunk hús-vér vállalkozókkal, valódi esettanulmányokkal. Jó volt látni azt, hogyan érték el a saját maguk sikereit és azt, hogy mennyi tehetséges vállalkozó van Magyarországon. Tetszett, ahogyan összefogták ezt a kis közösséget" - meséli lelkesen Ildikó hozzátéve, hogy nagyon fontos az is, hogy egymástól is tudnak tanulni.

Van, amit kevés helyen tanítanak

"Kicsit aggódtam, hogy majd egy pályázat útján kiválogatott közönség számára fogok beszélni, akik bár kisebbek és nagyobbak, de azért mégis csak rutinból tudják a dolgokat és csak néznek majd, hogy mégis minek beszélek nekik" - kezdi Szalóki László, aki előadóként vett részt a Hello Biznisz Műhelyen. Egyékbént ő a rEVOLUTION nevű pénzügyi- és könyvelőprogramokat készítő, valamint ERP szoftvereket forgalmazó cég ügyvezetője. "Úgy láttam, hogy bár a többség számára nem újdonság a Google Drive, a naptár, meg a Microsoft Office365, az viszont, hogy hogyan tervezzék meg a vállaltuk életét és, hogy mire figyeljenek igenis új volt. Ezt ugyanis kevés helyen tanítják és ott is inkább az elméletet adják át, alapvetően mindenki a saját bőrén tanulja meg a dolgokat".

László sok tapasztalatot tudott belevinni az előadásába, amelyet különböző cégekkel való munkája során gyűjtött. Például arról hogyan kell tervezni, hogyan kell aztán a terveket összekötni tényadatokkal. "Úgy éreztem, hogy sikerült újat mondani a résztvevőknek és tényleg volt értelme annak, amit csinálunk. Kicsit aggódtam, hogy vajon nem lesz-e sok az a másfél-kétórányi workshop, hogyan fogjuk kitölteni az időt, de aztán pikk-pakk elrepült az idő, inkább szólni kellett, hogy már be kellene fejeznünk, annyira belelkesült mindenki, ment nagyon a tapasztalatcsere" - idézi fel a szakember.

"Számomra az volt nagyon érdekes, hogy olyan cégekkel találkozhattam, amelyek még nem olyan nagyok, hogy bevezessék a különböző vállalatirányítási rendszereket. Még számukra is hasznos volt az, amit mondtam, hiszen fel tudtam hívni a figyelmüket azokra a kulcspontokat, amelyeket nem árt elkerülni, ha nem szeretnék, hogy kudarcok érjék őket. Hogy mást ne mondjak, egy ideig elég az Excel, hiszen az egy nagyon jó program, de bizonyos méret között már kevés" - mondja László, akinek az is élmény volt, hogy olyan cégek között lehetett, amilyen egyszer az övék is volt. "25 éve vagyunk ebben a szakmában. Annak idején ezt az egész startup-kalandot megéltük. Lelkes egyetemisták voltunk, amikor alapítottuk a cégünket. Jó volt felidézni és átadni ezeket a tapasztalatokat."

A nagy szolgáltatóknak segíteniük kell

"Azzal talán nem mondok újat, hogy mindenünk a digitális világ és az ahhoz kapcsolódó üzlet, úgyhogy nekünk fontos, hogy ezen a területen is előrébb tudjanak lépni a KKV-k" - mondja Árvai Gergely, aki a Telekomnál az ICT szolgáltatások marketingmenedzsment ágazatvezetője. Szerinte alapvetően az látszik, hogyha az ország digitális fejlettségét nézzük, akkor lakossági oldalon egészen jól állunk. Különböző mutatók alapján valahol a 12. helyen az Európai Unión belül. Azonban a vállalati oldalon nagyon rossz a helyzet. A felhő alapú szolgáltatások elterjedtsége csupán a 23. - mindössze a vállalatok 8 százaléka használ ilyen megoldást.

"Elkezdtük kutatni, hogy mi lehet a baj. Azt láttuk, hogy sok program indult a digitális felzárkóztatásra, de kiderült, hogy ezek nem igazán rezonáltak a vállalkozásokra. Akik egyébként egyedül vannak. Egy ügyvéd, egy fodrász, egy pék jól ért ahhoz, amit csinál, de nem ért a marketinghez, HR-hez, hatékony ügyvitelhez és így tovább. Hiszen nem közgazdasági suliból jöttek" - mondja az ágazatvezető hozzátéve azt, hogy Magyarország 300 ezer működő vállalkozásának 84 százaléka 5 fősnél kisebb. Náluk nincsen minden területre és feladatra egy külön divízió.

"Ezekben a dolgokban a nagy szolgáltatóknak kell segíteniük. Azért, hogy mélyüljenek a magyar vállalkozások ismeretei és naprakész tanácsokat kapjanak" - ahogyan az történik a Hello Biznisz oldalán is rövid cikkek, feladatok és videók formájában. "Sokan nem tudják, hogyan hozzanak létre Google hirdetést, meg minek. Kihez forduljanak, ki fog segíteni. Például ilyen témakörökben adunk praktikus tanácsokat emberi nyelven." Árvai azért hozzáteszi azt is, hogy persze a Telekom sem érthet mindenhez, "ezért kértünk fel olyan szakembereket, tanácsadókat, akik beszélik a vállalkozók nyelvét, akik maguk is hasonló típusú üzleteket visznek".

A tervek szerint a jövőben bővíteni szeretnék majd a programot és lehetőleg minél inkább interaktívvá tenni. Ennek jegyében például webináriumot is indítanánk majd. "A kihívás, amit majd kezelnünk kell az, hogy eltérő mélységű ismereteik vannak a résztvevőknek. Ezt majd próbáljuk azért kezelni. De talán az mindenkinek egyformán fontos, hogy lássák azt, hogy nincsenek egyedül, van segítség, illetve fontos az, hogy beszélgethetnek egymással és megismerhetik a saját közösségüket is".