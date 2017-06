Magyarok gépein gyúrnak szerte a világban

Az a mondat, hogy "leugrunk mászókázni" talán még mindig a gyerekek privilégiuma, holott a mászókázás már koránt sem az. Na jó, a street workout-ot, vagyis a kifejezetten erre szánt eszközökön művelt szabadtéri edzést talán tényleg nehezen hívhatjuk mászókázásnak. Pláne, ha tudjuk, hogy milyen komoly fejlesztések folynak egy-egy ilyen eszköz mögött. Ráadásul a precízen megtervezett eszközök egy része hazánkban születik. Olyannyira, hogy ma már vannak olyan hongkongi, párizsi és salzburgi street workout pályák, amelyeket egy fiatal magyar startupper-páros álmodott meg. Ők a Hard Body Hang.

"Először csak a saját igényeinket szerettük volna kielégíteni. A saját igény pedig mindössze annyi volt, hogy legyen valami szabadtéri kis állványunk, amin mozoghatunk. Fontos volt, hogy köztéren legyen, mert szerettük volna azt is, hogy bárki más is használhassa" - kezdi a sztorit Csepregi Szabolcs, az egyik alapító. "Nem volt közünk a street workouthoz, eveztünk. Amikor már nem szálltunk többet vízre, akkor jött az ötlet, hogy csináljunk valamit. Aztán láttuk, hogy erre másoknak is lenne igénye, úgyhogy elkezdtük azokhoz igazítani a terméket" - mondja, hozzátéve, hogy maga ez a sport és a cégük is kéz a kézben fejlődött.

Bár úgynevezett felnőtt játszóterek eddig is voltak, ám azok Szabolcs szerint használhatatlanok. "Ezek főleg Kínából importált mechanikus gépek, amelyek olyanok mint egy kültéri konditerem, nem is voltunk velük megelégedve. Mást akartunk, jobbat, nem csak rendelni valamit az Amazonról." Így hát adta magát, hogy a társa, a formatervezőként végzett Erdélyi Tamás majd rajzol "valamit". Már az elejétől figyeltek azért arra, hogy többeket is bevonjanak a tervezésbe azért, hogy minél használhatóbb eszközök készüljenek. Konkrétan fesztiválokon tesztelték a parkjaikat. Ha valaki csak úgy szórakozásból mászókázott, vagy esetleg komolyan edzett például a Sziget Fesztiválon, akkor azt jó eséllyel tehette Szabolcsék eszközein.

Bár megvolt a koncepció és úgy tűnt, hogy megvan az is, amit eladhatnának, egyvalamire még mindig szükségük volt: pénzre. Ami pedig viszonylag könnyen össze is jött. Véletlenül belefutottak egy fiataloknak szóló uniós pályázatba, amelyen nyertek is négyezer eurót. Ebből le is fejlesztették az első terméküket. "Ez egy nagyon alap egység volt, de legalább már önkormányzati segítséggel ki tudtuk rakni néhány helyen Budapesten. Ahhoz azonban, hogy portfoliót építsünk és piacra lépjünk még további összegekre volt szükségünk" - amit egy másik pályázaton nyertek el. A világhírű ruhamárka, a Benetton alapítványa hirdetett nemzetközi pályázatot fiatal munkanélküliek számára - ez csupán néhány évvel a válság kirobbanása után volt. Csak jó ötletre volt szükség - a legjobb százat támogatták. Végül Szabolcsék is megkapták az ötezer eurót. Amikor átutalták az kicsit ijesztő volt, de aztán még abban az évben sikerült is megcsinálnunk az első komplett referenciaparkunkat - mondja Szabolcs. Ez a mai napig népszerű, sokak által kedvelt és használt edzőpark a Goldmann György téren, a Rio egykori helyén, a Petőfi-híd budai hídfőjénél. Alighogy felépült a park, két héttel később már meg is jött az első megrendelés - Ausztriából.

"Az egyik nagy előnyünk az volt, hogy fiatalként elég tudatosan, idejekorán használtuk már a közösségi médiát. A versenytársaink még csak egy-két éve jelentek meg itt, mi viszont a kezdetektől fent voltunk - nem volt más esélyünk" - magyarázza a startupper. Még ugyanebben az évben, vagyis 2013-ban kint voltak egy street workout világkupán is Németországban - ők szállították az eszközöket. Innen pedig már nem volt megállás. Egymás után jött a megrendelés Párizsból, Hongkongból. "Jó érzés volt ez nagyon, örültünk, csak hát aztán láttuk azt is, hogy meg is kellene valósítani ezeket a projekteket. Az elején pedig nem voltunk mindennel tisztában" - emlékszik vissza Szabolcs az olyan kihívásokra, mint például a szállítás és a csomagolás. Hiszen azért Kínába nem küld ki fél tonnát csak úgy az ember.

Közben folyamatosan elemzik a visszajelzéseket, ezek alapján fejlesztenek. Csollány Szilvesztert korábbi olimpikont is bevonták, akivel a gyűrűket terveznék. Mindennek meg is van az eredménye: tavaly 150 ezer euró volt az árbevételük, míg idén már most átlépték ezt az összeget. Túl vannak 120 projekten, amelyek majdnem mindegyike külföldi. Idehaza Budapesten találkozhatunk a Hard Body Hang parkjaival. A már említett Goldmann György térin kívül van egy-egy az Árpád-híd budai és pesti hídfőjénél, egy a kajak-kenusok csepeli főhadiszállásán, illetve jövő héten lesz az átadója egy szintén csepeli parknak. Ráadásul egy nem is akármilyen parknak. "Ez egy integrált projekt, ami azt jelenti, hogy kerekesszékesek is tudják majd használva. Kanyó Zsolt olimpikonnal és a Till Attila filmjéből ismerős Fenyvesi Zoltánnal fejlesztettük ezt az egyedülálló parkot. Az biztos, hogy Magyarországon csak egy ilyen lesz, de Európában is csak 1-2 van összesen" - mondja büszkén Szabolcs.

A következő lépés a cégfejlesztés. Továbbra is ketten vannak ugyanis a vállalkozás mögött. "Erős a késztetés arra, hogy növekedjen a csapat. Nagyon sok beszállítóval dolgozunk, a gyártást sem mi végezzük. Eddig amit csak lehetett azt ki is szerveztük. Főleg a termékfejlesztésre és a marketingre koncentráltunk, de a jövőben bővítenénk a feladatainkat".

A héten egyébként éppen Norvégiába szállítanak elemeket egy parkhoz. A szekér tehát fut, de fontos a jövőre is gondolni. Ezért igyekeznek folyamatosan új termékekkel előállni, olyanokkal, amelyek egyedülállóak. Évek óta járnak szakmai vásárokra, de Szabolcs azt mondja, hogy nem nagyon látnak innovatív ötleteket. Szerinte a smart city koncepció lesz majd a megfelelő irány, már most is igyekeznek fejleszteni a QR-kódos megoldásokat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az edzeni vágyó odamegy egy-egy ilyen szabadtéri eszközhöz, leolvassa az azon található kódot az okostelefonjával, amelyen megjelenik egy videó arról, hogyan kell szabályosan, leghatékonyabban és sérülés elkerülésével edzeni.

A Benettontól egyébként azóta egy e-mail jött, amelyben érdeklődtek, hogy sikerült-e teljesíteniük a ma már harmincas éveikben járó, egykori munkanélküli fiataloknak azt, amit írtak. Bár válaszoltak az egykori támogatóknak, ők arra már nem reagáltak. És, hogy vajon mit köszönhet Szabolcs ennek a vállalkozásnak? "Ó, ez nagyon egyszerű. A szabadságomat!"