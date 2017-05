Századvég: A szolgáltatásokra kell összpontosítanunk

Továbbra is rendkívül ki van téve a külpiacok teljesítményének Magyarország, mivel a hazai GDP-ben az export aránya Kínához és az Egyesült Államokhoz képest is nagyobb – mondta György László közgazdász a Századvég Gazdaságkutató Exportösztönzés című konferenciáján. Szólt arról is, hogy az elmúlt években az EU-n kívülre irányuló magyar kivitel aránya nem csökkent.