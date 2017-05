Tizenhárom új üzlettel bővült a SPAR franchise

A csatlakozó töltőállomásokkal és boltokkal együtt a SPAR franchise programhoz már országszerte összesen 129 üzlet tartozik, amelyek csaknem 1500 embernek adnak munkát. Az üzletág forgalma meghaladja a 30 milliárd forintot.

„Továbbra is várjuk a magánkereskedők jelentkezését országszerte franchise hálózatunkhoz, amelyet 2012 szeptemberében vezettünk be a magyar piacra. A 2016-os év különösen jelentős volt a hálózat bővülése szempontjából.

Összesen 43 új üzlet csatlakozott.

2017 első 5 hónapjában pedig 13 új taggal bővült az immár 129 üzletegységet tömörítő hálózatunk, amely mintegy 1500 embernek ad munkát országszerte. A franchise üzletágunk forgalma éves szinten meghaladja a 30 milliárd forintot" - mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

A SPAR franchise új tagjai közül hat töltőállomáson nyitotta meg kapuit.

Budapesten a XVII. kerületben, illetve Keszthelyen, Dunakeszin, Érden, Balatonakarattyán és Pilisvörösváron élvezhetik a vásárlók annak az előnyeit, hogy a tankolás mellett napi fogyasztási cikkek széles választéka is várja őket, a legtöbb helyen 24 órás nyitva tartással.

További hat üzlet SPAR marketként folytatja tevékenységét,

négy a fővárosban, egy-egy Cegléden és Csólyospáloson. Ezek 100-200 négyzetméter közötti alapterülettel rendelkező kisboltok, amelyeket általában családi vállalkozások üzemeltetnek, és a SPAR kínálata mellett egyedi akciókat is kínálnak a vevőknek. Cegléden egy SPAR partner áruház is megnyitott, ez a 200 négyzetméter feletti üzletek formátuma, és itt már az országos SPAR-promóciók is érvényesek, valamint a SuperShop kártyák is használhatóak.

A franchise hálózat bővítése továbbra is napirenden van a SPAR Magyarország életében,

további üzletnyitások várhatóak az év hátralévő részében.

A SPAR Partner Program kedvelt üzleti modell, hiszen ennek keretében a kiskereskedők számos előnyt élvezhetnek, mint széles áruválasztékot, heti hatszori áruszállítást, kiterjedt marketingtámogatást és promóciókat, de a korszerű informatikai rendszert, valamint a SuperShop hűségprogramot is használhatják.