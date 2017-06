Egyre hangosabban ketyeg a nyugdíjbomba, de hatástalanítható

Korántsem véletlen, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy több gyermek szülessen. Az új program közvetetten azt célozza, hogy a nyugdíjbomba elkerülhető legyen. Évtizedek múlva szó szerint alig lesz, aki fizesse az állami nyugdíjakat, de ha több gyermek születik, akkor kisebb nyugdíjcsökkentésre kerül csak sor. Nincs menekvés, csak egy jó megoldás létezik, ha mi is idejekorán elkezdünk takarékoskodni.

Alig marad ember, aki a nyugdíjakat fizetné

Sok helyről hallhattuk már, hogy fogyóban a magyar lakosság. Mindez önmagában is óriási kihívás elé állítja az országot. Azonban ennél is nagyobb probléma, hogy míg most minden ötödik, addig 2060-ra már minden harmadik ember 65 éves vagy annál idősebb lesz.

Ilyen körülmények között az állami nyugdíjrendszert nem lehet fenntartani, csak ha drasztikusan belenyúlnak a nyugdíjszámításba. Négy fő módja van, hogy a nyugdíjrendszert egyensúlyba lehessen hozni:

- nyugdíjkorhatár emelése: ez a leghatásosabb, és már folyamatban is van, az 1957-ben vagy azt követően születetteknél a nyugdíjkorhatár már 65 év. Ez sem lesz feltétlenül elegendő, vannak olyan országok, ahol a 70 éves nyugdíjkorhatár sem elképzelhetetlen.

- kezdőnyugdíj (helyettesítési ráta) csökkentése: szakértők egyöntetű véleménye szerint ez elkerülhetetlen. Jelenleg 40 év munkaviszony után a nettó átlagkereset 80 százalékát megkaphatjuk meg, ez nagyobb mértékben csökkenhet a következő évtizedekben.

- adó és/vagy járulékemelés: egyelőre éppen ennek ellenkezője zajlik le, bár ezt úgy is felfoghatjuk, hogy már időben felkészülünk a közterhek esetleges visszaemelésére. Ez utóbbi viszont az ország versenyképességét romolja, így valószínűleg csak végszükség esetén nyúlnának ehhez a lépéshez.

- nyugdíjak évenkénti emelésének csökkentése: per pillanat az inflációval emelkedik a nyugdíj, ez alá nem lehet menni. Bár vannak olyan nyugdíjrendszerek, ahol előfordulhat az is, hogy egyik évről a másikra csökkenjen a nyugdíj.

Egyelten megoldás marad, az öngondoskodás

Csodák nincsenek itt sem, nem tehetjük azt meg, hogy tétlenül várjuk a megmásíthatatlant. Be kell látnunk, hogy ugyanazért a munkáért a jövőben csak arányaiban kevesebb nyugdíjat vihetünk haza. Ez nem csak nálunk lesz így, ugyanez lesz érvényes a világ bármelyik országára.

Érdekesség, hogy a Világgazdasági Fórum egyik friss elemzése éppen arra mutatott rá, hogy

nyolc vezető fejlett és fejlődő országban 2050-re 400 ezer milliárd dollár lesz az összesített hiány a nyugdíjrendszerben. Ez egyenlő azzal, mint a világ összes mai gazdasági teljesítményének az ötszöröse. Magyarul, bő 30 év múlva csak úgy lehetne a nyugdíjasok elvárásainak megfelelő nyugdíjakat kifizetni, ha a világ összes dolgozójától 5 éves jövedelmét elvennénk.

Teljesen nyilvánvaló, hogy ez lehetetlenség. A legnagyobb szerencsénk, hogy vannak államilag támogatott formák arra, hogy az előre látható bajt megelőzzük. Persze mindenki lehetőségeihez mérten, de tehet az időskori jövedelembiztonsága érdekében. Ide sorolható az önkéntes nyugdíjpénztár is, aminél a befizetéseinket az állam 20 százalékkal toldja meg adó-visszatérítés formájában. Az éves keret (150 ezer forint) kellően magas ahhoz, hogy bárki éljen vele.

Az is igaz, hogy a célzottan nyugdíjra való előtakarékosság miatt a jelenben le kell mondanunk bizonyos kiadásokról, de ha évtizedek múlva a nyugdíjból visszanézünk majd, akkor látjuk meg ennek az igazán nagy hasznát. Egy hasonlattal élve, ha tudnánk, hogy a házunk évtizedek múlva össze fog dőlni és nem költözhetünk el, akkor már idejekorán gyűjtenénk pénzt, hogy megakadályozzuk a bajt. Ezt kell most is tenni, mert különben a nyugdíjban ér bennünket negatív meglepetés.

Ellenőrizze, hogy mennyit hozhat a konyhára az előtakarékosság! Arra is fény derül, hogy mennyivel kaphat több nyugdíjat!

Komoly problémával van dolgunk

Nem véletlen, hogy múlt héten a kormány új családtámogatási programot jelentett be, melynek célja, hogy a több (legalább 2-3) gyermek vállalására ösztönözze a családokat és megkönnyítse a többgyermekes családok életét. A bejelentésről készült gyors áttekintést ad az alábbi cikkünk, azonban a lépésnek egy sokkal fontosabb oka is van, mégpedig az, hogy a várható nyugdíjkatasztrófa hatásait mérsékelje.

Tény, hogy a magyar lakosság a következő évtizedekben fokozatosan csökken, a megbízhatónak tekinthető előrejelzések szerint a jelenlegi 9,7 millióról 2060-ra 7,9 millióra fog esni a népesség. Egyszerűen nem születik elég gyermek hazánkban, miközben a halálozások száma sem tudott esni a közelmúltban.

Ha megnézzük 2012-2016 között 89-93 ezer gyermek született évente, míg a halálozás 126-132 ezer között mozgott. Ebből az következik, hogy ha évente közel 40 ezerrel több gyermek születne, akkor tudnánk a népességfogyást átmenetileg megállítani. Azt viszont ne felejtsük el, ha a társadalom öregszik, akkor idővel a halálozások is természetszerűen meg fognak ugrani, vagyis ez sem lenne egy idő után elegendő.

Az egészen biztos, hogy drámai változást egy-két év alatt elérni lehetetlenség, viszont van remény arra, hogy például a születésszámban 2012-től megfigyelhető emelkedő trend folytatódjon. Kétségtelen, hogy egy-egy intézkedés csak a kirakós egy darabjának tekinthető, sok tényezőnek kell egy irányba mutatnia, hogy a párok legalább egy gyermeket vállaljanak, vagy a családok több gyermeket.