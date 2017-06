Óriási a kereslet a személyi kölcsönökre, a legújabb adatok szerint több mint 50 százalékkal nőtt a piac egy év alatt. Érdemes körbenézni az ajánlatok között, mert magasabb jövedelemmel már 8 százalékos, míg alacsonyabbal 10,5 százalékos THM-mel is elérhetők a hitelek. Azért is ajánlatos több lehetőséget is bekérni, mert alkalmasint 300 ezer forintot is nyerhetünk egy 1,5 milliós hitelnél.

Elképesztő mértékben nő a hitelek iránti kereslet

A lakosság egyre nagyobb mértékben vesz fel hiteleket, a jegybank friss statisztikái szerint 2017 első negyedévében

éves alapon 50 százalékkal nőtt a kihelyezett hitelek értéke. A legtöbbször a lakáshitelekről esik szó, miközben elfeledkezünk a személyi kölcsönökről is, melyekre szintén óriási a kereslet. Jól látszik ez a hitelstatisztikákban is, míg a lakáshitelek 44 százalékkal bővültek éves alapon, addig a személyi kölcsönök 54 százalékkal.

A bankoktól származó információk szerint a személyi kölcsönök nagy felfutásában szerepe van annak is nem kis százalékban, hogy az emberek a felújítást ilyen formában próbálják kigazdálkodni. Teljesen logikus lépés ez, hiszen nem mindenki teheti meg, hogy ilyen magas lakásárak mellett új lakásba költözzön. Ráadásul azt is tudjuk, hogy mennyire rossz a lakások állapota, a tavaszi-nyári időszak pedig kedvez a lakásfelújításnak.

A személyi kölcsön legnagyobb előnye a jelzáloghitellel szemben, hogy nem kell mögé ingatlanfedezetet tenni, valamint a felhasználásában sem korlátoznak be bennünket. Természetesen ennek ára van, mégpedig az, hogy a kamatozása a személyi kölcsönnek magasabb. De, ebben is nagy változás állt be az utóbbi időszakban.

A kamatok meredeken estek itt is, már rég nem arról beszélünk, hogy csak kétszámjegyű kamat mellett állnak velünk szóba a bankok. A jegybank statisztikái szerint az átlagos THM továbbra is 15 százalékon áll. Azonban a következőkben bemutatjuk, hogy a legjobb ajánlatok ennek körülbelül a feléért megkaphatók.

Ha 300 ezer forint számít, akkor jól nézzünk körbe

Visszatekintve az év elejére, azt láthattuk, hogy egy magasabb jövedelem igazolása esetén sem tudtunk 8,3 százalék alá szorítani a THM-et. A hitelkamat igaz, már 8 százalék alá esett be hajszálnyival, de az egyéb költségek már a lélektaninak számító határ fölé nyomták a kiadásokat.

A Bankmonitor összesítése szerint az utóbbi hónapokban pozitív változás állt be, a lista elején több cserére is sor került. Jelenleg egy 1,5 millió forintos hitelösszeg, a közel 300 ezer forintos fizetés igazolása mellett 8 százalékos THM-mel is felvehető. A kezdő törlesztőrészlet 46 348 forint, míg a teljes visszafizetés majdnem eléri az 1,7 millió forintot a 3 éves futamidőnél.

Közel sem mindegy, hogy melyik bankot választjuk, mert a legmagasabb kamat a 20 százalékot is eléri. A törlesztőrészlet emiatt bő 10 százalékkal magasabb, a teljes visszafizetés pedig közel 2 millió forint. Egy személyi hitel kalkulátorral összehasonlítva az ajánlatokat, az említett ábra alapján is 300 ezer forintot spórolhatunk.

Akkor sem kell feltétlenül kompromisszumot kötnünk, ha kisebb jövedelemmel rendelkezünk. A példa kedvéért, ha 130 ezer forintunk van, akkor a legjobb három ajánlat THM-je 10,5-12,7 százalék közé esik. Itt szintén nagy jelentősége van az összehasonlításnak, mert a legdrágább hitelt 25 százalékos THM-mel hirdetik.

Összefoglalásul, ha szabadon felhasználható hitelre van szükségünk és ennek mértéke nem nagyobb 1-2 millió forintnál, akkor minden további nélkül fordulhatunk a személyi kölcsönökhöz. Felhívnánk azonban a figyelmet, hogy ahogy a lakáshiteleknél, itt sem szabad csak egy bank ajánlata alapján dönteni. Keressünk fel egy összehasonlító kalkulátort, és nézzük meg, hogy a saját igényeinknek melyik a legmegfelelőbb.

Ellenőrizze a következő kalkulátorral, hogy melyik a legolcsóbb személyi kölcsön!