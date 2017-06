A TV2 Tények beszámolt óla: nőtt a diákmunkáért fizetett óradíj. Átlagosan 1000 forintnál is többet fizetnek a cégek óránként.

A Tények adásából kiderült: azért emelkedtek a diákbér, mert a munkaerőhiány miatt sok helyen pótolni kell a hiányzó dolgozókat. Máshol pedig a nyári szabadságok miatt van szükség a diákokra.

A diákok egy hónap alatt 160 ezer forintot is megkereshetnek.

Általában már be se kell menni a diákmunka közvetítő irodákba, elég a netes vagy telefonos regisztráció. Idén annyi az idénymunka, hogy folyamatosan hívják ajánlatokkal a jelentkező diákokat. Van olyancég, ahova a most közvetítetteken kívül naponta plusz hatvan hetven diákot is tudnának küldeni.A diákok által legkedveltebb munkák között a nyári fesztiválokon végezhető adminisztratív és egyéb feladatok, illetve a vízimentés viszik a prímet.