Az új Bitcoin legyűri a nagytesót

Napjainkban az alternatív, digitális fizetőeszközök egyre népszerűbbek. A bitcoin szárnyalásáról már többször is beszámoltunk, most úgy tűnik azonban, hogy egy másik, sokkal nagyobb potenciállal bíró kriptovaluta hódíthatja meg rövid időn belül a világot.

Az Ethereum a Bitcoin egyik legújabb alternatívája. A kriptovaluta óriási népszerűségnek örvend, jelenleg egy egység ether (éter) 260 dollárba kerül.

A siker titka az, hogy – különösen Ázsiában – egyre nagyobb az érdeklődés a digitális fizetőeszközök iránt.

Az éter vasárnap törte át a 250 dollárost, azaz a január 1-i 8,52 dolláros árfolyam óta óriási emelkedés.

A keddi árfolyammal számolva a digitális fizetőeszköz harmincszor többet ér, mint újév napján.

Az éter a kriptovaluta neve, ami az Etherium nevű blokkláncos hálózaton futó digitális kód.

Hogyan működik?

Az Ethereum egy digitális világ, melyet neves programozók hozták létre. A legfontosabb tulajdonsága, hogy okosszerződések létrehozására alkalmas, de sok más decentralizált alkalmazás is fut rajta, sőt bárki írhat rá programot.

Az Ethereum világa és annak működése meglehetősen alternatív és első nehezen befogadható, de a Superposition blog több részt is szentel a témának.

Az árfolyam felfutásához az vezetett, hogy többek között olyan cégek csatlakoztak ahhoz projekthez, amely legitimálni szeretné a kriptovalutát, mint a JPMorgan, a Microsoft vagy az Intel.

Ráadásul az Ethereum alapítója, a Vitalik Buterin már találkozott Vlagyimir Putyinnal, akivel megvitatták a technológia alkalmazását Oroszországban - írja a CNBC.

Jelenleg az Etherium-szerződések jelentős forgalmát Dél-Koreában bonyolítják le (38 százalék).

Amennyiben több ország is lehetővé teszi az egyesek szerint az „új világszámítógép", mások szerint a Web 3.0-nak is nevezett cybervilág működését, az egységnyi éter árfolyama még magasabbra is emelkedhet.