Lakásvásárlásra ennél jobb hitelt most nincs a piacon

A 3 gyermekesek és ugyanennyit vállaló családok számára kivételesen jó lehetőség a CSOK 10+10, ami a 10 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatás mellett egy 10 millió forintos, végig rögzített 3 százalékos kamatú hitelt tartalmaz. A Bankmonitor számításai szerint a legjobb esetben egy átlagos család önerő nélkül is majdnem 30 millió forintos lakásban gondolkozhat. A vidékieknek könnyebb ilyen feltételekkel lakást találniuk, míg a budapestiek számára szükség lesz saját megtakarításra is.

Ma valószínűleg nincs olyan ember Magyarországon, aki ne futna bele valamilyen formában a lakásvásárlás témakörébe. Egyet kell értenünk azokkal, akik azt mondják, hogy nem könnyű most saját lakáshoz jutni, hiszen az árak elképesztő mértékben emelkedtek, főleg Budapesten. Nem kell csak a használt lakásokra koncentrálni, nyugodtan elkalandozhatunk az új építésűek irányába is.

Állami kamattámogatás = legjobb lakáshitel

Sokan nem ismerik a csok 10+10 terméket, ezért most röviden azt mutatjuk be, hogy miért is olyan előnyös ez az állami kedvezményekkel megtűzdelt megoldás.

A kedvezmény kettős: egyrészt kapunk 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást, ha a feltételeket teljesítjük, másrészt ehhez kapcsolódóan maximum 10 millió forintos kamattámogatott lakáshitelt is felvehetünk.

Mondani sem kell, hogy már önmagában a 10 millió forintos támogatás mekkora előnyt jelent a lakásvásárláskor. A részletek ismertetése után viszont az is látni fogjuk, hogy a kamattámogatott lakáshitel is óriási előny,

gyakorlatilag ma a legjobb lakáshitelről van itt szó.

A szabályok úgy szólnak, hogy a kamattámogatás a hitelhez 25 évre jár, de a piacon is olyan hiteleket találunk, amelyek ehhez igazodnak. A támogatás mértéke pedig pont akkora, hogy a hitel kamata végig fix 3 százalékos legyen.

Ha körbenézünk a lakáshitelek között, akkor ilyen kedvező feltétellel csak az éven belül változó kamatozású hitelek rendelkeznek. A nagy különbség, hogy ott a kamatemelkedés azonnal együtt jár a törlesztő növekedésével is. A csok 10+10 hitelnél viszont bármekkora mértékben emelkedhet a kamat, az állam akkor annál nagyobb kamattámogatást ad, hogy végül nekünk ne kelljen 3 százaléknál többet fizetnünk.

Nézzünk egy egyszerű példát az összehasonlításra. A kamattámogatott hitel kamata a bank részéről 5 évente változhat, vagyis egy 5 évig rögzített lakáshitelt kell vennünk. A kedvezmények nélkül a legjobb lakáshitel 4,4 százalékos kamatú. A 10 millió forintos hitel 25 évre 55 ezer forintos induló törlesztővel érhető el. A kamattámogatott hitel 3 százalékért vehető fel, ami ugyanezen paraméterekkel 47,4 ezer forintba kerül.

Mindent egybevéve a 25 év alatt:

- a kamattámogatáskor 14,2 millió forintot fizetünk ki, míg

- a kamattámogatás nélküli esetben legalább 16,5 milliót.

Látható, hogy a pénzügyi előny minimum 2,3 millió forint. Meglátásunk szerint a kamatok a következő 25 évben magasabban lesznek, mint a mostani, így a csok 10+10 hitele biztosan ennél több pénzt hoz a konyhára.

Használja a következő kalkulátor és pillanatokon belül megtudhatja, hogy melyik a legjobb lakáshitel!

Vannak azért feltételek, amit jó észben tartani

Nagy szerencse, hogy ha legalább 3 gyermekünk van, vagy vállalunk 3 gyermeket, akkor az új szocpolnak köszönhetően élhetünk az állam nyújtotta előnyökkel. A szabályok úgy szólnak, hogy:

- 3 vállalt gyermek megszületésére 10 év,

- 2 vállalt gyermek megszületésére 8 év,

- míg 1 vállalt gyermek megszületésére 4 év áll rendelkezésre.

A legfőbb megkötés, hogy a csok 10+10 millió forintos konstrukciót csak új lakás vásárláshoz igényelhetjük. Ráadásul a 3 vagy több gyermek esetében az ingatlan minimális hasznos alapterületének:

- lakás esetén 60 négyzetméternek,

- egylakásos lakóépületnél 90 négyzetméternek kell lennie.

Készítettünk egy gyors számítás arra vonatkozóan is, hogy egy új lakásvásárlás esetén mekkora összegből is gazdálkodhatunk.

Ha már van legalább 3 gyermek, akkor a 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatás önerőként is felfogható. A család 300 ezer forintos jövedelme esetében a törlesztő általában nem lehet magasabb 30-35 százaléknál, így körülbelül 27-29 millió forintunk van a vásárlásra. Azt látni kell, hogy a 27-29 millióból 10 vissza nem térítendő támogatás, további 10 millió kamattámogatott hitel, míg a maradék 7-9 millió forint piaci kamatozású hitel.

A 60 négyzetméteres lakással számolva a költségkeretbe 450-480 ezer forintos négyzetméteráron kínált lakások férnek bele. A korábbi ingatlanunk eladása, saját megtakarítás, például lakástakarékpénztári szerződés(ek) esetén ezt magasabbra is feltornászhatjuk, ahogy a felvehető hitelt is, ha a családi jövedelem magasabb.

Némileg nehezebb a dolgunk, ha még nincs meg a kellő gyermekszám a csok 10+10-hez, mert akkor a lakás érétkének 20-25 százalékát elérő önerőt kell biztosítanunk saját forrásból. A vissza nem térítendő támogatás a legtöbb esetben nem lehet önerő a bankoknál, mert ha nem sikerül a vállalt gyermekszámot elérni, akkor az előzetesen megítélt kedvezmény egy részét vissza kell fizetni, méghozzá kamatostul.

Végkövetkeztetésünk, hogy aki megteheti, az minél gyorsabban csapjon le a kínálkozó lehetőségre. Az államtól kapott ingyen milliók és a hozzá kapcsolódó kamattámogatott hitel kivételes kombináció. Azt is látnunk kell ezzel egy időben, hogy a fővárosi ingatlanárak mellett kompromisszumokat kell hozni. A legkönnyebben azok tudnak a kihívással megbirkózni Budapesten, akiknek már van egy lakásuk vagy nagyobb megtakarítással rendelkeznek. A vidékieknél viszont az új lakások árai ott vannak, hogy az kigazdálkodható legyen akár önerő nélkül is.