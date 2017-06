Elektromos autókból leselejtezett akkumulátorokból otthoni energiatárolók készülnek a Renault és a PowerVault együttműködésében – erről az autós óriás számol be internetes portálján. A bejelentés szerint mindkét fél számára előnyös az összedolgozás: az autógyártónak kedvező megoldás a leselejtezett akkumulátorok elhelyezésére, az energiatároló rendszereket készítő cég pedig a becslések szerint 30%-kal olcsóbban tudja előállítani otthoni felhasználású termékeit. Cél a tömegpiaci termékké fejlesztés.

A londoni bejelentés szerint, a francia autós cég az energiatároló rendszerek piacán tett stratégiai lépésének tekinti az együttműködést. A 2017 júliusában induló kísérleti programban 50 háztartás vesz részt, a tesztüzem 12 hónapig tart. A programba olyan háztartások kerülnek be, amelyek napelemeket is használnak otthoni energiatermelésre. A koncepció fontos eleme ugyanis, hogy a felhasznált energiát a tárolóegységei csúcsidőn kívüli, olcsó energiával töltsék fel a hálózatból. Így a jelentősen kedvezőbb bekerülési költség miatt jelentkező megtakarítás, az üzemeltetés során is megmarad az olcsó energia felhasználásával.

Nem csak magánháztartások, iskolák is spórolhatnak

A hamarosan induló kísérletbe a magánháztartások mellett iskolák is bekapcsolódnak: az Egyesült Királyság dél-keleti régiójából válogattak be olyan intézményeket, melyek energiafelhasználása jelenleg a hagyományos energiahordozókra épül, ám azokat a „zöld" szempontokat figyelembe véve állítja elő számukra a szolgáltató (az M&S a földgáz és villamos energia meghatározó szállítója, termelése a megújuló energiaforrásokra épül).

„Az akkumulátorok tényleges újrahasznosításuk előtti másodlagos üzemeltetése, nem egyszerűen meghosszabbítja azok élettartamát, hanem pénzt takarít meg a felhasználóknak. Ez egy win-win szituáció: az elektromos autók tulajdonosainak, a háztartásoknak és a bolygónak" – fogalmazott Nicolas Schottey, a Renault programigazgatója.

Az autógyártó az elektromos gépjárművek piacának meghatározó szereplője Európában. A jelenlegi akkumulátoraik nagyjából 8-10 éves időtartamban üzemelhetnek eredeti felhasználási céljuk szerint. Korszerű energiatároló rendszerekbe építve azonban ezeknek az akkumulátoroknak a használati időtartama – más céllal – akár további 10 évvel is megnövelhető.

Átfogó tesztüzem: mindenre oda fognak figyelni

A hamarosan induló, 12 hónaposra tervezett kísérleti üzemet átfogó szempontrendszer szerint fogják értékelni az érintett vállalatok. Vizsgálni fogják az így kialakított energiatároló rendszerek teljesítményét, de legalább ekkora hangsúlyt fognak fektetni a felhasználók észrevételeire, tapasztalataira is.

A kiértékelés célja, hogy olyan következtetéseket vonjanak le, amelyek alapján tömegfogyasztásra szánt termékfejlesztési stratégiát dolgozhatnak ki a programot elindító vállalatok.

„Csak idő kérdése, hogy ezek a [energiatároló] rendszerek épp olyan magától értetődök legyenek az Egyesült Királyság háztartásaiban, mint most a mosogatógépek" – jelentette ki Joe Warren, a PowerVault ügyvezető igazgatója.