Guller Zoltán: paradigmaváltás zajlik a magyar turizmusban

Paradigmaváltás zajlik a magyar turizmusban, ami feltétele az ágazat versenyképességének és további növekedésének is – fogalmazott Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség, a MTÜ vezérigazgatója az MTÜ országjárásának első állomásán, június 6-án Sopronban.

Az MTÜ országjárásának célja, hogy a turisztikai szakma helyi képviselői a leginkább meghatározó turisztikai trendeken túl részletesen megismerjék mind az országos, mind az adott desztinációhoz kapcsolódó fejlesztési elképzeléseket.

Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg a Magyar Turisztikai Ügynökség országjárásának első állomását. A polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott: „A helyi turisztikai adottságok eredményes és jövedelmező kihasználásához komoly infrastrukturális és rendszerszintű fejlesztéseket kell még megvalósítani. Ausztria közelsége nagy kihívásokat jelent és nap mint nap komoly konkurenciával kell szembenézni ahhoz, hogy eredményesen vehessük fel a versenyt a közeli szomszédokkal.

Magyarország biztonságos úti cél

2016 rekordév volt a hazai turizmusban, de a magyar turizmusban még a mostani növekedésnél is nagyobb potenciál van. Magyarország iránt újra élénkül a kereslet, ráadásul hazánk biztonságos úti célnak számít, ami egyre nagyobb érték Európában is – fejtette ki Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója előadásában.

A növekedési lehetőségek kiaknázása érdekében paradigmaváltásra van szükség az ágazaton belül, amely tavaly részben már megkezdődött a fejlesztési és marketing funkciókat is magába integráló Magyar Turisztikai Ügynökség megalakulásával, majd a kapcsolódó fejlesztési források megjelenésével. Míg a német turisták 65%-a interneten keresztül foglalja le szállását, addig az MTÜ eddig marketingköltéseinek mindössze 7%-át költötte el digitális területen – mutatott rá Guller Zoltán.„Stratégiai cél, hogy a turizmus GDP-hez való közvetlen és közvetett hozzájárulása a jelenlegi 10 százalékról 2019 végéig 16 százalékra növekedjen" – közölte az MTÜ vezérigazgatója. Ennek érdekében a pontszerű fejlesztések helyett desztinációs szemléletű fejlesztéseket kell megvalósítani, valamint az ágazat fehérítése és a bérhelyzet rendezése érdekében is intézkedéseket kell végrehajtani.

A Térségfejlesztésé a jövő

Guller Zoltán úgy fogalmazott, hogy a turisztikai fejlesztések alapegysége a térség, vagyis a desztináció. A turista számára egy térségen keresztül biztosítható a legtöbb élmény.

Több napot is szívesen eltölt egy térségben és minőségi szolgáltatásokat is igénybe vesz. A 2016 decemberében született turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény után Sopron-Fertő mellett a Balaton térségének és a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség térségének a kijelölésére került sor, de várható további kiemelt térségek nevesítése is.

39 milliárd forintot a magyar költségvetés biztosít Sopron-Fertő térség fejlesztésére

A Sopron-Fertő térségben megvalósítandó fejlesztésekre rendelkezésre álló közel 60 milliárdos fejlesztési keretből mintegy 39 milliárd forintot a magyar költségvetés biztosít, többek között a soproni várkerület, a Lövérek és a Fertő-part jelentős turisztikai fejlesztésére. A Sopron-Fertő Vízitelep Fejlesztési Programot Kárpáti Béla, a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója mutatta be, amelynek keretében a Fertő-tó alapinfrastruktúrájának átfogó fejlesztése valósulhat meg a tó körüli turisztikai igények magasabb szintű kiszolgálása érdekében.

Az országjárás első állomásán, Bánhegyi Zsófia, az MTÜ marketing-kommunikációjáért felelős vezérigazgató-helyettese az ország- és desztinációmárkázásról adott elő, míg Gajda Tibor, a Magyar Turisztikai Ügynökség turizmus-stratégiáért és turisztikai fejlesztésekért vezérigazgató-helyettese a desztináció alapú fejlesztésekről beszélt részletesebben.