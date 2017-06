Ha az Európai Unió egyetlen ország lenne, akkor a világ második legnagyobb gazdasága és a világ harmadik legnépesebb állama lenne. A közösség legfőbb célja, hogy egységesítse a jogrendszert, és biztosítsa a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Ennek a közösségnek tagja Magyarország is, egy izgalmas kvíz erejéig összeszedtünk néhány tényt és érdekességet. Most kvízünk segítségével ön is tesztelheti a tudását.