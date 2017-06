Jön a szuperhitel: már egy elemével is százezreket spórolhat

Mint kiderült, sok tekintetben már most is hozzák a kötelezőt a lakáshitelek, de azért van még hol javítani rajtuk. Pont egy ilyen területet vizsgáltunk meg, méghozzá az előtörlesztési díjat. Nem tűnik nagy tételnek, de ha összeadogatjuk, akkor egy nagyobb hitel esetén 100-200 ezer forintot is megspórolhatunk.

Két hét és a leggyorsabb bank meg is kaphatja a hitelére a fogyasztóbarát lakáshitel minősítést. Korábban már megállapítottuk, hogy a kamatfelár feltételének az érintett hitelek többsége (kétharmada-háromnegyede) megfelel, míg több feltételnél is most még elvéreznének a bankok. Ez utóbbiak közül ragadtuk ki az elő vagy végtörlesztés díját, amit összehasonlítunk a jelenlegi gyakorlattal.

Mit vár el a jegybank?

A jegybank csak azoknak adja oda a fogyasztóbarát lakáshitel minősítést, akik két feltételnek is megfelelnek az elő- vagy végtörlesztésnél:

- a díj mértéke az elő vagy végtörlesztett összeg maximum 1 százaléka lehet,

- viszont díjmentességet kell biztosítani, ha a lakástakarékban lévő megtakarítást használjuk a hitelünk előtörlesztésére.

Mi most a valóság?

A Bankmonitor lakáshitel kalkulátorában szereplő bankok ajánlatait végignézve három megjegyzésünk is lehet a jegybank feltételeinek ismeretében.

Egyrészt, a most alkalmazott díjak az elő- vagy végtörlesztés esetében lényegesen nagyobbak tudnak lenni. Csak egyetlen banknál,

a K&H-nál találtuk azt, hogy az önerőből való előtörlesztés 1 százalékos, a többi esetben a 1,5-2 százalék az általános gyakorlat.

Másrészt, nagyon eltérő megoldást alkalmaznak a bankok. Van olyan bank, amelyik külön díjtételt számol fel a saját és a hitelből történő előtörlesztésnél. De találtunk olyat is, ahol egy fix összegre jön rá egy százalékos érték. A fogyasztóbarát hitel itt például egyszerűséget és jobb átláthatóságot hoz majd.

Végül, de nem utolsó sorban, csak egyetlen bank, a Budapest Bank az, ahol díjmentes a lakástakarékpénztári előtörlesztés. Van olyan bank még, ahol lehet díjmentesen előtörleszteni az LTP-ből, viszont ott csak a bankcsoporton belüli esetre vonatkozik a kedvezmény.

Mennyit nyerhetünk a változással?

A példa kedvéért vegyük azt az esetet, hogy függetlenül a hitelösszegtől 1 millió forintot elő tudunk teremteni, és ezt előtörlesztésre fordítjuk. Mostani fejjel milliónként 10-20 ezer forintos extra kiadással szembesülünk.

A fogyasztóbarát hitelekkel ennek az összegnek a negyedét-felét (5-10 ezer forintot), de jobb esetben a lakástakarékkal akár a teljes összeget megspórolhatjuk. Előszörre kicsinek tűnhet ez a tétel, de minél nagyobb az előtörlesztés és minél többször tesszük meg ezt a futamidő alatt, annál többet nyerhetünk. Könnyedén eljuthatunk a mai ingatlanárak mellett 100-200 ezer forintos spórolásig, csak itt.

Végül megjegyeznénk, hogy teljesen logikus a banktól, hogy extra költséget számít fel a hitel előtörlesztésekor. Számunkra előny, hogy bekorlátozzák ennek mértékét, de a tény ettől tény marad.

A bank alapvetően azzal számol, hogy mi fizetni fogjuk a törlesztőket a futamidő végéig. Ehhez képest az elő- vagy végtörlesztésnél egy olyan váratlan esemény következik be, ami a bank számára a bevételek egy részének elmaradásával jár. Ezért is éri meg nagyon például lakáshitel mellé egy lakástakarékot is kötni, mert minden egyes forint, amit beteszünk, azzal a hitel előtörlesztésekor nyerünk. A lakáshitel költségét ezáltal jelentősen le tudjuk nyomni.

