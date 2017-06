Kiemelkedő eredmények a hazai turizmusban

2018-ban még több pénz jut a turizmusra, folytatódnak a turisztikai fejlesztések és a turizmus versenyképességének javítása - közölte Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója egy pénteki sajtótájékoztatón. A MTÜ vezérigazgatója a KSH szálláshelyekre vonatkozó legfrisebb adatainak ismertetése mellett a jövő évi költségvetésben tervezett turizmus-fejlesztési források alakulásáról is beszámolt. Ezek 2018-ban összesen 53,5 milliárd forintot tehetnek ki, ami több mint a duplája a tavalyinak és hétszerese a 2010-es évinek.

A sajtótájékoztató elején a vezérigazgató kiemelte, hogy a turizmus mára húzóágazat lett, áprilisban két számjegyű volt minden régióban a növekedés. Hozzátette, Budapest egyre több ranglistán előkelő helyet foglal el. A növekedés egyik fő oka, hogy az első negyedévben dinamikusan növekedett a külföldi vendégforgalom, majd áprilisban a belföldi vendégéjszakák száma is megnőtt. Ez köszönhető részben annak is, hogy idén négynaposra bővült a húsvét, a turisztikai szolgáltatások színvonala folyamatosan nő, valamint a családoknál is több pénz marad - véli Guller Zoltán. Számok tekintetében ez azt jelenti, hogy 446 ezer magyar 27,6%-kal több - közel 1 millió - vendégéjszakát - töltött el és 7,2 milliárd forintot költött a szálláshelyeken, 23,4%-kal többet, mint tavaly áprilisban. A szálláshelyek árbevétele szintén rekordot döntött; 33 százalékos növekedést ért el. Guller Zoltán hozzátette, a Széchenyi pihenőkártya forgalma is jelentősen nőtt, 35 százalékkal többet költöttek a családok ezzel a fizetőeszközzel. A kártya bevezetése óta 390 milliárd forint fordult meg a belföldi turizmusba, csak tavaly 95 milliárd forint került így a turizmusba, vendéglátásba.

Amennyiben a 2018. évi költségvetési törvényhez benyújtott módosítási javaslatot a jövő héten az Országgyűlés is elfogadja, a jövő évben 53,5 milliárd forint jut a fejlesztésekre.

Minden idők legnagyobb, legátfogóbb magyarországi turisztikai fejlesztési programja indul el

annak érdekében, hogy még vonzóbbak legyenek a magyar úti célok - mondta Guller Zoltán. Az 53,5 milliárd forintból 10 milliárdot az országmárka és a marketing-tevékenység támogatására, valamint az MTÜ működésére fordítják, nemzeti ünnepek lebonyolítására 1-1 milliárdot fordítanak, a maradék 40 milliárd pedig ténylegesen a turisztikai fejlesztésekre fordítható. A három kiemelt turisztikai régió fejlesztéseire eddig 500 milliárd forint áll rendelkezésre, ennek hazai forrása mintegy 120 milliárd forint, a fennmaradó rész uniós forrás - válaszolta újságírói kérdésre Guller Zoltán.

Budapesten folytatódik a Budai vár fejlesztése, valamint a Fővárosi Állatkert is megújul; mesepark és biodóm épül a kormány támogatásával. A cél az, hogy az Állatkert és a Városliget a főváros legvonzóbb, legszebb szabadidős helyszínei legyenek, amelyeket a magyar családok is élvezhetnek - hangzott el a sajtótájékoztatón. A Balaton fejlesztésére soha annyi pénz nem jutott még, mint amit a következő években erre fordítanak majd. Guller Zoltán hozzátette, idén is remek szezont várnak, így

érdemes minél hamarabb szállást foglalni,

mert a nyár közepén valószínűleg erre már nem lesz lehetőség. Arra is felhívta a figyelmet, hogy jövőre kilenc hosszú hétvégénk is lesz, ami akár 10%-kal növelheti a bevételeket.

A több forrás mellett az adócsökkentés is segíti a turizmust; 2017-től 27%-ról 18%-ra csökkent a vendéglátás áfája, a jövő évben pedig 5%-ra csökken. A cél az, hogy a turisztikai szektor a GDP-ben való hozzájárulása 10%-ról 16%-ra növekedjen 2019-ig.