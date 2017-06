A fiatal generációt is szeretné minél jobban bevonni a szakmai munkába a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT), amelynek új elnöke, Pleschinger Gyula új pályázati és ösztöndíj lehetőségeket szeretne indítani a fiataloknak. Mint arról korábban beszámoltunk, Pleschinger Gyulát, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagját választotta új elnökévé az MKT. Az idén 123 éves tudományos civil szervezet főtitkári posztját továbbra is Hegedüs Éva, a GRÁNIT Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója tölti be, akit a küldöttek mindegyike támogatott. Az Origo az új elnököt és az újraválasztott főtitkár-asszonyt kérdezte a következő három évre vonatkozó terveikről.

Pleschinger Gyula, az Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) új elnöke úgy nyilatkozott az Origónak, hogy szeretné erősíteni az együttműködést a határon túli magyar közgazdász társaságokkal, valamint új pályázati és ösztöndíj-programokat vezetne be a fiatalok számára.

Az Magyar Közgazdasági Társaság összetétele mindig is színes volt, ennek fényében meglepte a 95 százalékos arányú megválasztása?

- A szavazás eredménye számomra nagyon megtisztelő volt, és nagyon jól esik, hogy ekkora bizalmi tőkével kezdhetek bele a munkába.

Milyen változtatásokat tervez a szervezet munkájában?

- Nem annyira változtatásokat tervezek a szervezet munkájában, inkább folytatni, és az én adottságaim, tapasztalataim alapján finomhangolni szeretném az MKT munkáját. Szeretném még szorosabbá tenni a belső-és külső kapcsolatokat, azaz elnökség és az MKT ifjúsági szervezetei, megyei szervezetei, szakosztályai közötti együttműködést, és az együttműködést a romániai, szlovákiai és a vajdasági Magyar Közgazdász Társaságokkal a velük már meglevő együttműködési megállapodás alapján. Szeretnék hasonló megállapodásokat kötni más régiós magyar és nem magyar közgazdasági társaságokkal és integrálódni a Nemzetközi Közgazdasági Társaság munkájába annak érdekében, hogy megismerhessük a legjobb gyakorlatokat, kicserélhessük a tapasztalatainkat. Úgy gondolom, hogy

a gazdaság fejlődésében a magyar közgazdász társadalomnak és az azt reprezentálni szándékozó MKT-nak megkerülhetetlen felelőssége van, így szeretném, ha a vándorgyűléseinken, konferenciáinkon elhangzó javaslatok, vélemények, következtetések eljutnának a kormány és a Magyar Nemzeti Bank illetékeseihez. Szeretném továbbá még szélesebbre nyitni az ajtót a fiatal, a felsőoktatási rendszerben tanuló és/vagy pályakezdő fiatalok felé, folytatva azt a gyakorlatot, hogy konferenciáinkat nagy arányban a szakirányú egyetemekre szervezzük illetve ösztöndíj, és egyéb pályázati programokat indítsunk. Remélem, hogy ezekhez a célkitűzéseimhez bírni fogom az elnökség támogatását.

Továbbra is az éves közgazdász vándorgyűlés lesz a legfontosabb esemény az MKT tevékenységében? Tervezik-e szélesíteni a rendszeres rendezvényeik témáit és meghívotti körét?

- Igen, a vezető esemény továbbra is a vándorgyűlés lesz, de van évente mintegy 100 kisebb-nagyobb konferenciánk, kerekasztal-beszélgetésünk, szakmai előadásunk. Mindenképpen szeretnék a vándorgyűlés mellett évente 2-3 nagyobb konferenciát rendezni akár más szakmai szervezetekkel közösen, nemzetközi résztvevőkkel, és az eddigi gyakorlatnak megfelelően az adott terület felkészült, ismert szakembereit, vezetőit szeretném előadóként megnyerni.

Hegedüs Éva, az MKT főtitkára szerint a társaság számára fontos, hogy a digitális megoldások alkalmazásával minél szélesebb körben váljanak hozzáférhetővé értékes, közgazdasági témájú előadások, konferenciák.



Önt egyhangúan, titkos szavazással újraválasztották a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkárának. Hogyan fogadta az újraválasztást és mik a tervei a következő három évre?

- Nagyon megtisztelő számomra az egyhangú támogatás és a jövőben is igyekszem mindent megtenni a bizalom megőrzése érdekében. Az elismerés persze nem csak személy szerint engem illet, hanem azt a csapatot, akikkel együtt dolgoztam az elmúlt három évben, akik támogatták törekvéseimet, segítettek a munkában. Az MKT életében is igaz az a régóta ismert mondás, miszerint az elismerés a csapat valamennyi tagját megilleti, ugyanakkor a vezetés felelőssége nem decentralizálható.

Az elmúlt években száznál is több közgazdasági rendezvényt szerveztünk, felkészült külföldi és hazai előadók részvételével, melyek célja a hagyományos értékek megőrzése mellett, újszerű, innovatív programok kezdeményezése, új gondolatok, új megközelítések elterjesztése volt. Csaknem mindegyik gazdasági felsőoktatási intézetben rendelkezik az MKT ifjúsági szervezettel, és jóleső érzés, hogy az egyetemi hallgatók a társaság keretein belül is szeretnék tudásukat elmélyíteni és tapasztalatokat szerezni. Örömmel tölt el az is, hogy a régóta működő szakosztályok mellett az elmúlt időszakban több új szervezet (pl. a versenyképességi és start up szakosztály) kezdte meg tevékenységét, amelyek új szemléletet, dinamizmust hoztak a társaság életébe.

A jövőben is fontosnak gondolom a fiatalokkal, a nemzetközi szervezetekkel való szoros együttműködést, az innovációra való nyitottságot, újszerű közgazdasági gondolatok befogadását és terjesztését a hagyományos közgazdasági iskolák mellett.Az MKT számára fontos, hogy a digitális megoldások alkalmazásával minél szélesebb körben váljanak hozzáférhetővé értékes, közgazdasági témájú előadások, konferenciák.

A Magyar Közgazdasági Társaság idei vándorgyűlésnek idén Eger ad otthont szeptember 7-9-ig. Ez a közgazdasági szakma legnagyobb rendezvénye, amelyen 700-800-an vesznek részt. Az MKT egyébként országosan 20 szakosztályt működtet, 16 megyében működik helyi szervezete. Tavalyi vándorgyűlésének Kecskemét adott otthont, ahol mintegy 750 fős hallgatóság részvételével tartottak szakmai fórumokat.

A társaságot három cikluson, kilenc éven át elnöklő Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke az MKT örökös tiszteletbeli elnöke lett.

A társaság tisztújító küldöttközgyűlésén három évre a szervezet alelnökeivé választották Balázs Péter egyetemi tanárt, volt uniós biztost és külügyminisztert, Balog Ádámot, az MKB Bank Zrt. vezérigazgatóját, Bod Péter Ákos egyetemi tanárt, korábbi minisztert és jegybankelnököt, Palócz Évát, a Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgatóját, Palotai Dánielt, az MNB vezető közgazdászát, a társaság Versenyképességi Szakosztályának elnökét és Patai Mihályt, az UniCredit Bank Zrt. elnök-vezérigazgatóját, a Magyar Bankszövetség elnökét. A küldöttek új tagként az elnökség soraiba választották Felcsuti Zsoltot, az MPF Holding vezetőjét és Nagy Mártont, az MNB alelnökét, az MKT mintegy másfél ezer tagot számláló Pénzügyi Szakosztályának elnökét.