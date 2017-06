Viszik a Balaton-parti házakat, mint a cukrot

Még a kisebb Balaton környéki településeken is azonnal gazdára találnak az ingatlanok, pedig néhány éve még szinte lehetetlen volt eladni a kevésbé népszerű vidékeken épült házakat. Elsősorban már nem is nyaralókat, hanem lakóházakat vesznek a környéken, így ezek a kistelepülések is bekerültek a budapesti agglomerációk körébe.