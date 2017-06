Az Atlanti-óceánon vesztegel egy tankerhajó, mert a több millió hordónyi olaj, amit szállít, nem kell senkinek. A helyzet jól mutatja azt a világpiaci trendet, amely szerint túlkínálat van az olajpiacon. Ha ez nem szűnik meg, újabb radikális árcsökkenés jöhet.

A Saiq egy olyan óriási olajszállító hajó neve, amely akkora, hogy már szupertankernek nevezik. A hajó május 16-án hajózott ki Rotterdam kikötőjéből, és a tervek szerint gyakorlatilag a fél világot körbehajózva a kínai Zsicsaóban várták július 24-re.

Néhány nappal korábban a 330 méter hosszú a hajó még a tervezett 12 csomós sebességgel haladt úticélja felé, azonban Kína úgy döntött, hogy mégsem kell nekik a megrendelt kétmillió hordónyi kőolaj.

Így a panamai felségjelzésű Saiq ahelyett, hogy valahol félúton lenne valahol az Indiai-óceánon, a Kanári-szigetektől 850 kilométerre egy helyben áll, és várja, hogy mi legyen a sorsa.

A Shell felajánlotta, hogy keres vevőt az olajnak, de nem talált. A Saiq sorsa bár egyedi esetnek tűnik, a Bloomberg szerint hűen tükrözi a világ olajpiacának jelenlegi helyzetét.

Hiába döntött ugyanis a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) amellett, hogy meghosszabbítják a kitermelés csökkentésére vonatkozó döntés határidejét, még mindig túlkínálat van a piacon.

A CNBC értesülései szerint a májusi globális termelés 336 ezer hordóval megugrott, aminek az oka, hogy néhány tagország a szankció ellenére emelt a kitermelésen. Köztük van Líbia (178 ezer hordó/nap) és Nigéria is (174 ezer hordó/nap), ami azt jelenti, hogy a tankerhez két legközelebb fekvő potencionális vevő épp úszik az olajban, sőt a kvótájukat már így is túllépték.

30 dolláros olajárat vizionálnak

Fereidun Fesharaki, a FACTS Global Energy (FGE) igazgatója szerint egyszerűen túl sok olaj van a piacon, és az olaj hordónkénti árfolyama ismét bezuhanhat 30 dollárra - írja a CNBC.

Mint ismert, az OPEC a májusi tanácskozásán azért döntött a kitermelés megvágásának meghosszabbítása mellett, mert szeretnék elérni, hogy egy hordó olaj ára 60 dollárra emelkedjen. A döntés után azonban az 50 dolláros szintről nem felfelé indult az árfolyam, hanem csökkent.

Jelenleg egy hordó WTI olajkeverék 46,11 dollár, míg a Brent 48,39.

Mint utólag kiderült, a piac az OPEC-találkozótól azt várta, hogy nem csak a határidőt tolják ki, hanem további vágást is bejelentenek.

Ha a kínálat továbbra is ilyen hatalmas marad,

akkor jövőre 30-35 dollár lesz árfolyam.

A szakértő szerint a kitermelés további visszafogása elkerülhetetlen, a napi 1,8 millió hordós csökkentés újabb 700 ezerrel meg kell toldani, ami 2,5 millió hordót jelentene.

Fesharaki emlékeztetett arra is, hogy az olaj árának csökkenése nagyon kockázatos dolog. Ha csak kicsit csökken, akkor annak akár jó hatása is lehet az országok gazdaságára, de amikor legutóbb radikálisan beszakadt, akkor a részvénypiacok is követték.

Ugyan az érvényben lévő döntés értelmében 2018. március végéig érvényes az 1,8 millió hordós korlátozás, de egyre több tagállam gondolja úgy, hogy a döntést felül kell vizsgálni. Még az is elképzelhető, hogy egy újabb vágás nem oldaná meg a dolgokat, csupán megelőzné az árfolyam további csökkenését.