Áprilisban 22,1 százalékkal ugrott meg az építőipari termelés volumene a tavalyi alacsonyabb bázishoz viszonyítva - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A márciusi 33,3 százalékos kiemelkedő teljesítményt leszámítva, az április adat is egy

három éves rekordnak számít.

Az előző hónapban az építőipar szezonálisan é munkanaphatással kiigazított termelése 3,4 százalékkal növekedett, ám ehhez képest a most 2,6 százalékkal csökkent.

A tavalyi év ezen időszakát az idei teljesítményt 23, 9 százalékkal haladta meg.

Az épület építések áprilisban 11,9, az egyéb építményeké 40,2 százalékkal emelkedett a múlt évhez képest. Elsősorban az ipari és raktárépületek építése növekedett. A növekedés kisebb mértéket a sportlétesítmények és az oktatási épületek építése teszi ki. Az egyéb építményeken belül az alacsony bázis mellett az út és a vasútépítési munkák száma nőtt.

Az új megkötött szerződések 30,6, ezen belül az épületek építésére kötött szerződések 6,2 az egyéb építményeket érintőek pedig 53,1 százalékkal emelkedtek.

Az építőipari vállalkozások szerződésállományának volumene április végén 92,4 százalékkal meghaladta a tavalyi alacsony bázist. Ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 45,4, az egyéb építményeké 126,8 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban - jelentette a KSH. A most megjelent adatokról a Market Építő vezérigazgatója, Scheer Sándor azt mondta, hogy a pozitív számok beigazolták a tavaly évvégi és az idei év eleji várakozásaikat.