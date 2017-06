Mitől fogyasztóbarát egy lakáshitel?

A legfontosabb jellemzőjük, hogy lesz kamatplafon, és a hiteligénylés maximum 150 ezer forintba kerülhet. A lakás-takarékpénztári megtakarítással rendelkezők is jól járhatnak.

Pár hete ismertette a Magyar Nemzeti Bank a fogyasztóbarát lakáshitel minősítéshez szükséges feltételeket. A BankRáció.hu friss előrejelzése szerint a minősítésnek megfelelő új lakáshitelek június végétől jelenhetnek meg a piacon. Gergely Péter, a BankRáció.hu hitelszakértője két fontos dologra hívta fel a figyelmet.

Egyrészt a fogyasztóbarát minősítés könnyebbé teszi az összehasonlítást, mivel például megszabja a havi törlesztőrészletet leginkább befolyásoló kamatfelárat és ezen keresztül a kamatot és a teljes hiteldíjmutatót (THM). Másrészt nagyon fontos, hogy a fogyasztóbarát hitelek sem lesznek egyformák, azaz lesznek olyanok, amelyek teljesítik a feltételeket, de a thm-jük és a törlesztőrészletük különböznek majd" - tette hozzá.

A BankRáció.hu pontokba szedte a fogyasztóbarát minősítéshez szükséges legfontosabb feltételeket.

● A bankoknak 15 napon belül kell elbírálniuk a hitelkérelmet az értékbecsléstől számítva.

● Ha az igénylő minden feltételnek megfelel, akkor 2 napon belül folyósítani kell neki a lakáshitelt. A folyósításért pedig a hitelösszeg maximum 0,75 százalékát kérheti a bank, de ennek összege nem haladhatja meg a 150 ezer forintot.

● Legalább 3 évre vagy a futamidő végéig rögzíteni kell a kamatot, ez biztosítja, hogy az adott időszakban fix lesz a törlesztőrészlet.

● Ha a lakáshiteles a futamidő alatt előtörlesztéssel csökkentené a tartozását, akkor ezért az előtörlesztendő összeg maximum 1 százalékát számíthatja fel a bank. Ha valaki lakás-takarékpénztárból szeretne előtörleszteni, akkor ezt ingyen megteheti a szerződésére érvényes megtakarítás és a hozzá kapcsolódó állami támogatásból adódó összegig.

● A referenciaértékhez viszonyított kamatfelár nem haladhatja meg a 3,5 százalékpontot, leegyszerűsítve ez jelenti a kamat- és THM-plafont.

Gergely Péter szerint a fogyasztóbarát minősítés bevezetésének egyik fő célja, hogy a több évre rögzített kamatozású, ezáltal

fix törlesztőrészletű lakáshiteleknél nagyobb legyen a verseny és olcsóbbakká váljanak.

"A jövőben megjelenő fogyasztóbarát lakáshiteleknél a felső korlátok vannak megszabva, ugyanakkor a bankok adhatják a megszabott feltételeknél olcsóbban is a lakáshiteleket" - véli Gergely Péter. Minden lakáshitelnél, a fogyasztóbarát hiteleknél is továbbra is érvényben maradnak a lakáshitelekre vonatkozó szabályok, például a túlzott eladósodást megakadályozását célzó jövedelemarányos törlesztésre vonatkozó feltétel, amely nem engedi, hogy egy-egy igénylő a havi nettó jövedelmének több mint felét hiteltörlesztésre fordítsa. Egyszerűbben fogalmazva, a fogyasztóbarát hiteleket sem kaphatja majd meg mindenki, a szigorú hitelfelvételi feltételeknek továbbra is eleget kell tenni.

A másik nagyon fontos tényező, hogy már most is vannak olyan lakáshitelek, amelyek megfelelnek a fogyasztóbarátsághoz szükséges feltételeknek. "A jövőben a fogyasztóbarát lakáshitelekkel bővül majd a választék, de lehetnek továbbra is olyan hitelek, amelyek még kedvezőbbek. Alaposan meg kell majd nézni a kínálatot.

A fogyasztóbarát lakáshitelek mellett a kamattámogatott és piaci konstrukciókat is, majd ezek összehasonlítása után lehet kiválasztani azt, amelyik a havi törlesztés mellett a teljes visszafizetendő összegben is a legjobb megoldást jelenti a hitelfelveők számára. Erre nagyon jó segítséget nyújtanak az internetes hitelkalkulátorok, amelyekkel akár 30 bank ajánlatát is összehasonlíthatjuk percek alatt.